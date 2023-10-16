Video Yaşam Mecidiyeköy metrosunda korku dolu anlar: Raylara düşen genç son anda kurtarıldı | Video
Mecidiyeköy metrosunda korku dolu anlar: Raylara düşen genç son anda kurtarıldı | Video

Mecidiyeköy metrosunda korku dolu anlar: Raylara düşen genç son anda kurtarıldı | Video

16.10.2023 | 10:14

Mecidiyeköy metro istasyonunda bekleyen bir genç, raylara düşünce panik yaşandı. Genç güvenlik görevlileri tarafından metro gelmeden son anda kurtarıldı. Gencin raylara düştüğünü gören bir kadın ise sinir krizi geçirdi.

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Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda M.T. (17) isimli bir genç metro beklemeye başladı. O esnada genç henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Gencin raylara düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti.

METRO GELMEDEN SON ANDA KURTARILDI
Metro gelmeden son anda raylardan çıkartılan genç kurtarıldı. Yara almadığı öğrenilen genç, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gören bir kadın ise sinir krizi geçirdi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
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