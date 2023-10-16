Mecidiyeköy metrosunda korku dolu anlar: Raylara düşen genç son anda kurtarıldı | Video
Mecidiyeköy metro istasyonunda bekleyen bir genç, raylara düşünce panik yaşandı. Genç güvenlik görevlileri tarafından metro gelmeden son anda kurtarıldı. Gencin raylara düştüğünü gören bir kadın ise sinir krizi geçirdi.
METRO GELMEDEN SON ANDA KURTARILDI
Metro gelmeden son anda raylardan çıkartılan genç kurtarıldı. Yara almadığı öğrenilen genç, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gören bir kadın ise sinir krizi geçirdi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Ekim 2023 Pazartesi atv izle! 16.10.2023 | 10:38
00:34
Gaziantep'te 22 kilo eroin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı | Video 16.10.2023 | 10:29
00:47
03:56
Gaziantep’te yangın paniği: Park halindeki 5 araç küle döndü | Video 16.10.2023 | 09:43
02:38
Sultangazi'de iş yerinden fırını çalan şüpheli kamerada 16.10.2023 | 09:39
01:00
04:21
00:30
Ankara’da korkunç olay! Bir kişi yol kenarında ölü bulundu | Video 16.10.2023 | 09:08
02:59
Tilkiyi elleriyle besledi, o anlar kamerada | Video 16.10.2023 | 09:07
02:38
Çekmeköy'de otomobil evin bahçesine uçtu | Video 16.10.2023 | 09:04
01:09
Çatalca'da fabrika yangını! | Video 16.10.2023 | 08:59
00:51
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 16.10.2023 | 08:58
06:12
07:17
00:45
Düzce’de 3.9 büyüklüğünde deprem 15.10.2023 | 21:02
02:41
İsrail, Gazze’de sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor 15.10.2023 | 21:02
01:30
Ankara'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı 15.10.2023 | 21:03
01:10
Düzce'de çıkan yangında 5 samanlık küle döndü 15.10.2023 | 18:14
01:02
Kaldırımdaki ağaca çarpan araç yan yattı 15.10.2023 | 18:14
00:14
Tesla ile drift pahalıya maloldu: Drift anları kamerada 15.10.2023 | 18:02