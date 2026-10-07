Haberler Yaşam Haberleri Meğer zararı faydasından çokmuş: O ülkede 18 Aralık’tan sonra ıslak mendil satışı yasak!
Giriş Tarihi: 7.10.2026 13:44 Son Güncelleme: 7.10.2026 13:57

Meğer zararı faydasından çokmuş: O ülkede 18 Aralık’tan sonra ıslak mendil satışı yasak!

Milyonlarca kişinin evinde, çantasında veya arabasında bulundurduğu tek kullanımlık ıslak mendiller için şok bir yasak kararı alındı. Birleşik Krallık’ın çevre planı kapsamında duyurulan tarihi düzenleme, 18 Aralık 2026'da ilk olarak Galler'de resmen yürürlüğe giriyor.

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Meğer zararı faydasından çokmuş: O ülkede 18 Aralık’tan sonra ıslak mendil satışı yasak!
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Mağazalardan internet satışlarına kadar her yeri kapsayacak bu kararı duyan herkes aynı soruyu soruyor: Yıllardır kullanılan bu pratik ürün neden bir anda yasaklandı? Ama bakın bu radikal kararın arkasındaki asıl sebep neymiş…

18 ARALIK İÇİN TARİHİ KARAR VERİLDİ!

Birleşik Krallık'ta aşamalı olarak uygulanacak olan yasaklar ilk olarak 18 Aralık'ta Galler'de başlayacak. Yönetimlerin ve su şirketlerinin paylaştığı verilere göre yasağın arkasında ıslak mendillerin temizlik özelliğinden ziyade, üretiminde gizlenen plastik lifler yer alıyor:

- KANALİZASYONLARI TAMAMEN ÇÖKERTİYOR

İnsanlar bu mendilleri tuvalete attığında, normal tuvalet kağıtları gibi suda eriyip gitmiyor. Kanalizasyon borularındaki yağlar ve diğer atıklarla birleşerek yeraltında "fatberg" adı verilen devasa taş kütlelerine dönüşüyor.

Yapılan resmi araştırmalar, ülkedeki kanalizasyon tıkanıklıklarının tam %94'ünün bu ıslak mendiller yüzünden yaşandığını ve yıllık temizlik maliyetinin 200 milyon sterlini bulduğunu gösteriyor.

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- DOĞAL YAŞAMI ZEHİRLİYOR

Parçalanmayan bu plastik lifler denizlere ve nehirlere karışarak mikroplastik kirliliğine yol açıyor, deniz canlıları tarafından yutularak besin zincirine sızıyor.

YASAK NE ZAMAN DEVREYE GİRİYOR?

Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerin çevre yasaları kendi özerk yönetimleri tarafından belirlendiği için, rafların boşalacağı tarihler bölge bölge değişiklik gösteriyor. Ülke ülke büyük yasak takvimi şu şekilde açıklandı:

• Galler: 18 Aralık 2026

• Kuzey İrlanda: 18 Mayıs 2027

• İngiltere: 19 Mayıs 2027

• İskoçya: 11 Ağustos 2027

HANGİ ISLAK MENDİLLER RAFLARDAN İNİYOR?

Yasak, içeriğinde plastik ham madde barındıran şu tek kullanımlık ürünleri kapsıyor:

• Bebek ve çocuk bakım mendilleri.

• Kozmetik ve makyaj temizleme mendilleri.

• Antibakteriyel el ve yüzey temizleme mendilleri.

• Vücut temizleme mendilleri.

PLASTİKSİZ ALTERNATİFLER SERBEST

Bu karar ıslak mendil kullanımını tamamen yasaklamıyor. Üreticilerin bambu, pamuk veya selüloz gibi %100 doğada çözünebilen maddelerden ürettiği ve üzerinde "plastik içermez" (plastic free) ibaresi bulunan alternatif mendiller raflarda satılmaya devam edebilecek.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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