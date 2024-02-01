Mehmet Ergün Turan, 5 yılda Fatih’in çehresini değiştirdi

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel başta olmak üzere bir çok birim yöneticisiyle bir araya gelen Turan, 5 yıla sığdırdığı yüzlerce projeyi ve yeni hedeflerini anlattı. Hayata geçirdiği 400 proje ile ilçenin çehresini değiştiren Turan, özellikle Emniyet Teşkilatı'na kazandırdığı Silivrikapı, Balat, Karagümrük, Samatya karakolları ile Yabancı Şube Müdürlüğü sayesinde ilçedeki suç oranını yüzde 30 düşürdü. 12 farklı kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine sundu. Kültür Sanat alanında da ilçe halkını çeşitli program ve etkinlerle bir araya getirdi. 15 Karınca Eğitim biriminde sunulan 176 branş ile 18 bin 744 kursiyere ulaşıldı. Kadınların ürettiği el emeği ürünlerin satışını yapabilmeleri için Karınca El Emeği Mağazaları açtı. 34 park projesi ile daha önce 875 bin 606 metrekare olan yeşil alan miktarını 1 milyon 237 bin 503 metrekareye çıkardı. 24 önemli restorasyonu hayata geçirdi.