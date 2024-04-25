MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Meslek meslek memur maaşı hesaplama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı hesapları ve tahminleri gündemdeki yerini almış durumda. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında zamlanıyor. Buna göre en düşük memur maaşı 2024 Temmuz zammı ile artış yaşayacak. Memur zam oranı 3 aylık enflasyon verileri ile hesaplandı. Geriye ise Nisan, Mayıs ve Haziran verileri kaldı. Enflasyon rakamlarının beklentilere göre gerçekleşmesi durumunda ortalama memur maaşının 44 bin 500 lira civarında olması bekleniyor. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Memur maaş zammı hesaplama tablosu.