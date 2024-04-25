MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Meslek meslek memur maaşı hesaplama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı hesapları ve tahminleri gündemdeki yerini almış durumda. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında zamlanıyor. Buna göre en düşük memur maaşı 2024 Temmuz zammı ile artış yaşayacak. Memur zam oranı 3 aylık enflasyon verileri ile hesaplandı. Geriye ise Nisan, Mayıs ve Haziran verileri kaldı. Enflasyon rakamlarının beklentilere göre gerçekleşmesi durumunda ortalama memur maaşının 44 bin 500 lira civarında olması bekleniyor. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Memur maaş zammı hesaplama tablosu.
MEMUR MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ARTIYOR
Memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Memur maaşları enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de artış yaşıyor.
Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.
6 milyonu aşkın memurun maaşı Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Bu kapsamda gözler yılın 2. zammına çevrilmiş durumda.
3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,06 OLDU
Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon rakamı belli oldu.
2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı.
Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 3 aylık veri belli oldu.
Emekli ve memur zammı için son 3 veri bekleniyor.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Böylece 2024 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.
6 aylık enflasyon rakamları baz alınarak memur enflasyon farkı hesaplanacak. Memur zammı memur enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile belirlenecek.
3 AYLIK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
Mart ayı enflasyon oranı yüzde 3,16 olarak açıklandı. Bununla beraber 3 aylık memur enflasyon farkı kesinleşti. Aralık ayında 1859,38 olan Tüketici Fiyat Endeksi Mart ayında 2139,47'ye yükseldi.
3 aylık enflasyon oranı yüzde 15,06 oldu. Memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 olarak belirlenmişti. Buna göre 3 aylık memur zammı yüzde 10,05 olarak hesaplandı.
Nihai zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyonun hesaplanmasıyla netleşecek.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre; 5 aylık enflasyon yüzde 22,35 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası bu oranın yüzde 25 olması bekleniyor.
6 aylık enflasyon yüzde 25 olursa memur enflasyon farkı yüzde 8,70 olacak. Bu orana yüzde 10 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,57 Temmuz zammı alacak.
ORTALAMA MEMUR MAAŞI 44 BİN TL'Yİ AŞACAK
Enflasyon rakamları beklentilere göre gerçekleşirse ortalama memur maaşı yüzde 19,57 artışla 44 bin 500 lira seviyesinde olacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TABAN MAAŞ HESAPLAMA
Memur
2024 Ocak: 32.860 TL
6 aylık (%19,57): 39.291 TL
Memur emeklisi
2024 Ocak: 14.740 TL
6 aylık (%19,57): 17.625 TL
MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞI HESAPLAMA
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4
2024 Ocak: 48.414 TL
6 aylık (%19,57): 57.889 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1
2024 Ocak: 34.217 TL
6 aylık (%19,57): 40.913 TL
Uzman Öğretmen 1/4
2024 Ocak: 44.066 TL
6 aylık (%19,57): 52.690 TL
Öğretmen 1/4
2024 Ocak: 39.763 TL
6 aylık (%19,57): 47.545 TL
Başkomiser 1/3
2024 Ocak: 48.675 TL
6 aylık (%19,57): 58.201 TL
Polis Memuru 8/1
2024 Ocak: 44.047 TL
6 aylık (%19,57): 52.667 TL
Uzman Doktor 1/4
2024 Ocak: 55.464 TL
6 aylık (%19,57): 66.318 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1
2024 Ocak: 39.444 TL
6 aylık (%19,57): 47.163 TL