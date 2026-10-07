MEMUR ZAMMI HESAPLANIYOR! İlk 3 veri belli oldu: Ocak 2027’de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞI İÇİN ENFLASYON FARKI OLUŞTU MU?

Yılın ikinci yarısındaki ilk üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşlarına yönelik hesaplamalar da güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık dönemde yüzde 5,57'lik artış ortaya çıkarken, memurlar açısından kesin zam oranının belirlenmesi için yıl sonuna kadar açıklanacak veriler bekleniyor.

Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı, üç aylık yüzde 5,57'lik artış üzerinden hesaplandığında 24 bin 864 liraya yükseliyor. Öte yandan Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,4 olarak öngörüldü. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde olması bekleniyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.04 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29.61 olarak tahmin etti.

Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.07'yi bulabilecek. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29.66 oldu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.11 zam alabileceği anlamına geliyor.