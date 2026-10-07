MEMUR ZAMMI HESAPLANIYOR! İlk 3 veri belli oldu: Ocak 2027’de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yılın ikinci yarısına ilişkin üç aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5,57 oranında zam farkı oluştu. Kesin zam oranı ise ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belli olacak.
Orta Vadeli Program'da 2026 yılı sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu öngörü gerçekleşirse yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde oluşması bekleniyor.
Yılın ikinci yarısındaki ilk üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşlarına yönelik hesaplamalar da güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık dönemde yüzde 5,57'lik artış ortaya çıkarken, memurlar açısından kesin zam oranının belirlenmesi için yıl sonuna kadar açıklanacak veriler bekleniyor.
Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı, üç aylık yüzde 5,57'lik artış üzerinden hesaplandığında 24 bin 864 liraya yükseliyor. Öte yandan Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,4 olarak öngörüldü. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde olması bekleniyor.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.04 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29.61 olarak tahmin etti.
Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.07'yi bulabilecek. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29.66 oldu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.11 zam alabileceği anlamına geliyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin ocak ayında alacağı zam için enflasyon verileri yakından izleniyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 5 olarak belirlenen ocak dönemi artışına, oluşması halinde enflasyon farkının da eklenmesi bekleniyor. Yılın ikinci yarısındaki 6 aylık TÜFE'nin yüzde 7'yi geçmesi durumunda memur ve memur emeklileri enflasyon farkından yararlanabilecek. Mevcut tahminler ise bu farkın oluşabileceğine işaret ediyor.
Orta Vadeli Program'da 2026 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu öngörü doğrultusunda yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 seviyesine ulaşması bekleniyor. Söz konusu tahmine göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 oranında enflasyon farkı oluşacak ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 7'ye ulaşacak. Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşının 70 bin 224 liradan 75 bin 140 liraya, memur emekli aylığının ise 31 bin 527 liradan 33 bin 734 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Uzman Doktor Mevcut maaş: 170.730 TL
TCMB (%6,67 zam): 182.118 TL — Zam farkı: +11.388 TL
OVP (%7 zam): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL
Piyasa (%8,01 zam): 184.405 TL — Zam farkı: +13.675 TL
AA Finans (%8,05 zam): 184.474 TL — Zam farkı: +13.744 TL
FKE (%8,66 zam): 185.515 TL — Zam farkı: +14.785 TL
Profesör Mevcut maaş: 153.208 TL
TCMB (%6,67 zam): 163.427 TL — Zam farkı: +10.219 TL
OVP (%7 zam): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL
Piyasa (%8,01 zam): 165.480 TL — Zam farkı: +12.272 TL
AA Finans (%8,05 zam): 165.541 TL — Zam farkı: +12.333 TL
FKE (%8,66 zam): 166.476 TL — Zam farkı: +13.268 TL
Mühendis Mevcut maaş: 109.185 TL
TCMB (%6,67 zam): 116.468 TL — Zam farkı: +7.283 TL
OVP (%7 zam): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL
Piyasa (%8,01 zam): 117.931 TL — Zam farkı: +8.746 TL
AA Finans (%8,05 zam): 117.974 TL — Zam farkı: +8.789 TL
FKE (%8,66 zam): 118.640 TL — Zam farkı: +9.455 TL
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 107.110 TL
TCMB (%6,67 zam): 114.254 TL — Zam farkı: +7.144 TL
OVP (%7 zam): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL
Piyasa (%8,01 zam): 115.690 TL — Zam farkı: +8.580 TL
AA Finans (%8,05 zam): 115.732 TL — Zam farkı: +8.622 TL
FKE (%8,66 zam): 116.386 TL — Zam farkı: +9.276 TL
Araştırma Görevlisi Mevcut maaş: 102.779 TL
TCMB (%6,67 zam): 109.634 TL — Zam farkı: +6.855 TL
OVP (%7 zam): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL
Piyasa (%8,01 zam): 111.012 TL — Zam farkı: +8.233 TL
AA Finans (%8,05 zam): 111.053 TL — Zam farkı: +8.274 TL
FKE (%8,66 zam): 111.680 TL — Zam farkı: +8.901 TL
Avukat Mevcut maaş: 102.135 TL
TCMB (%6,67 zam): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL
OVP (%7 zam): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL
Piyasa (%8,01 zam): 110.316 TL — Zam farkı: +8.181 TL
AA Finans (%8,05 zam): 110.357 TL — Zam farkı: +8.222 TL
FKE (%8,66 zam): 110.980 TL — Zam farkı: +8.845 TL
Başkomiser Mevcut maaş: 101.242 TL
TCMB (%6,67 zam): 107.995 TL — Zam farkı: +6.753 TL
OVP (%7 zam): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL
Piyasa (%8,01 zam): 109.351 TL — Zam farkı: +8.109 TL
AA Finans (%8,05 zam): 109.392 TL — Zam farkı: +8.150 TL
FKE (%8,66 zam): 110.010 TL — Zam farkı: +8.768 TL
Polis Memuru Mevcut maaş: 92.618 TL
TCMB (%6,67 zam): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL
OVP (%7 zam): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL
Piyasa (%8,01 zam): 100.037 TL — Zam farkı: +7.419 TL
AA Finans (%8,05 zam): 100.074 TL — Zam farkı: +7.456 TL
FKE (%8,66 zam): 100.639 TL — Zam farkı: +8.021 TL
Uzman Öğretmen Mevcut maaş: 92.166 TL
TCMB (%6,67 zam): 98.313 TL — Zam farkı: +6.147 TL
OVP (%7 zam): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL
Piyasa (%8,01 zam): 99.548 TL — Zam farkı: +7.382 TL
AA Finans (%8,05 zam): 99.585 TL — Zam farkı: +7.419 TL
FKE (%8,66 zam): 100.148 TL — Zam farkı: +7.982 TL
Memur (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 73.070 TL
TCMB (%6,67 zam): 77.944 TL — Zam farkı: +4.874 TL
OVP (%7 zam): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL
Piyasa (%8,01 zam): 78.923 TL — Zam farkı: +5.853 TL
AA Finans (%8,05 zam): 78.952 TL — Zam farkı: +5.882 TL
FKE (%8,66 zam): 79.398 TL — Zam farkı: +6.328 TL
En Düşük Memur Maaşı Mevcut maaş: 70.224 TL
TCMB (%6,67 zam): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL
OVP (%7 zam): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL
Piyasa (%8,01 zam): 75.849 TL — Zam farkı: +5.625 TL
AA Finans (%8,05 zam): 75.877 TL — Zam farkı: +5.653 TL
FKE (%8,66 zam): 76.305 TL — Zam farkı: +6.081 TL