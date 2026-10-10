MEMUR ZAMMI OCAK 2027 HESABI: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

EYLÜL ENFLASYONUYLA ZAM HESABI GÜNCELLENDİ!

Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık artış oranı yüzde 5,57'ye ulaştı. Ocak 2027'de uygulanacak emekli zammının kesinleşmesi için yılın son üç ayına ilişkin verilerin de hesaplamaya dahil edilmesi gerekiyor.

2026 yılı sonu için Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon tahmini yüzde 28,4 seviyesinde bulunuyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda temmuz-aralık dönemindeki toplam enflasyonun yüzde 9,04 civarında olması öngörülüyor.