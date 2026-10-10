MEMUR ZAMMI OCAK 2027 HESABI: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2027 Ocak memur zammı, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla kesinleşecek. Mevcut tahminler, polis, öğretmen ve doktorların yeni yılda alabileceği maaş tutarlarına ilişkin hesaplamalara yön veriyor.
Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık artış oranı yüzde 5,57'ye ulaştı. Ocak 2027'de uygulanacak emekli zammının kesinleşmesi için yılın son üç ayına ilişkin verilerin de hesaplamaya dahil edilmesi gerekiyor.
2026 yılı sonu için Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon tahmini yüzde 28,4 seviyesinde bulunuyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda temmuz-aralık dönemindeki toplam enflasyonun yüzde 9,04 civarında olması öngörülüyor.
2027 Ocak döneminde memur ve memur emeklilerine uygulanacak maaş artışı, toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon verileri birlikte değerlendirilerek belirlenecek. Sözleşmede öngörülen zam oranını aşan bir enflasyon oluşması durumunda, hesaplamaya enflasyon farkı da eklenecek. Kesin artış oranı, ilgili dönemin verileri doğrultusunda netleşecek.
Temmuz ayında uygulanan yüzde 7'lik zam sonrasında, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri yeni artışın belirlenmesinde önem taşıyor. Üç aylık enflasyon oranı tek başına nihai farkı ortaya koymasa da ocak ayı için yapılacak hesaplamalara başlangıç oluşturuyor.
Yıl sonu enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artışının yüzde 7-8 aralığında kalabileceği öngörülüyor. Kesin oran ise enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda belli olacak.
Ocak 2027'de maaşlara yapılması beklenen artışta, yıl sonuna yönelik enflasyon öngörüleri önem taşıyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanıyor. Bu beklenti üzerinden yapılan hesaplamalar, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,04 düzeyinde oluşabileceğini gösteriyor.
Yıl sonu enflasyonunun piyasa tahminleri doğrultusunda yüzde 30 seviyelerine yaklaşması halinde, ikinci yarıdaki toplam enflasyonun yüzde 10 dolayına çıkabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir tabloda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için emekli zammının yüzde 9-10 aralığında şekillenmesi beklenirken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının etkisiyle yüzde 7-8 aralığı gündeme geliyor.
Ancak bu oranlar mevcut beklentiler üzerinden yapılan tahmini hesaplamaları yansıtıyor. 2027 Ocak döneminde uygulanacak kesin emekli maaşı zammı ve memur maaşı artışı, ilgili döneme ait veriler ve hesaplamalar tamamlandıktan sonra netleşecek.
Bu tutarlar tahmini senaryolara dayanıyor. Nihai maaşlar, açıklanacak enflasyon verileri ve gerekli yasal düzenlemeler sonrasında kesinleşecek.EMEKLİ ZAMMI OCAK 2027 HESABI: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?