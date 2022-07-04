Meniere Hastalığı Nedir? Meniere Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Ve Tedavisi Nedir, Nasıl Geçer?

Meniere hastalığı her yaşta ortaya çıkabilen ve tam olarak tedavi edilemeyen hastalık türüdür. Tedaviler genellikle semptomları hafifletmeye ve bireyin yaşamı üzerindeki uzun vadeli etkiyi en aza indirmeye yardımcı olabilir. Genellikle genç ve orta yaşlı yetişkinlik döneminde başladığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Cinsiyet olarak kadınlarda daha çok görülmektedir. Meniere hastalığının nedeni henüz açıklığa kavuşturulamadığı için kadınlarda neden çok görüldüğü de kesin olarak bilinmemektedir. Meniere hastalığı nedir? Detaylı şekilde anlatacağız. Meniere hastalığı neden olur, belirtileri ve tedavisi nedir, nasıl geçer? İşte önerilerimiz.

Meniere Hastalığı Nedir?

İç kulaktaki endolenf isimli sıvının miktarındaki artış nedeniyle baş dönmesi ve işitme kaybına yol açan hastalığa meniere hastalığı denir. Her yaşta ortaya çıkabilen, 40-50'li kadın yaş grubunda sıklıkla görülebilen bir hastalıktır. Genellikle bir kulağı etkiler, tedavisi kesin bir şekilde yoktur. Bazı ilaçlar ile hastanın şikayet ettiği semptomları hafifletmeye çalışılır. Meniere hastalığında görülen üç ana belirti; beklenmedik ani vertigo atakları, kulak çınlaması ve işitmede azalmadır.

Meniere Hastalığı Belirtileri

Baş dönmesi,

İşitme kaybı,

Kulakta çınlama,

Kulakta dolgunluk hissi.

Meniere hastalığının başlıca belirtileri arasındadır. Hastalarda baş dönmesi 1 saat arayla tekrarlayabilir. 24 saat içerisinde birçok kez tekrarlayabilir. İşitme kaybı ise erken yaşlarda görülür ve ataklar halinde gelip gider. Bireyin kulağında çınlama, uğultu, kükreme, ıslık veya tıslama sesinin algılanması da ara sıra hastayı tetikleyebilir.

İç Kulak Tansiyonu Neden Olur?

İç kulakta bulunan salyangoz şeklindeki denge organı 3 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin ikisi perilenfatik sıvı adı verilen potasyum bir sıvı ile doludur. Bu sıvının çeşitli faktörlere bağlı olarak aşırı üretimi iç kulakta basınç artışına yol açarak Meniere hastalığına neden olur.

Meniere Hastalığı Tedavisi

Meniere hastalığının kalıcı ve tam etkili tedavisi olmadığını yazımızın başında da belirtmiştik. Tedavi süresince belirtiler tespit edilir. Bu belirtilerin neden olduğu araştırılır. Hastalığın altında yatan daha büyük hastalıkların olup olmadığı kontrol edilir. Uygulanacak birkaç ilaç tedavisi vertigo ataklarının şiddetini ve sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir.