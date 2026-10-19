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Giriş Tarihi: 19.10.2026 10:22

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ekim ayı faiz toplantısı tarihi!

Ekim ayı faiz toplantısı yaklaşırken piyasaların gözü yeniden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına çevrildi. Eylül ayında alınan kararın ardından TCMB'nin atacağı yeni adım ekonomi gündeminde yerini aldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Ekim ayı faiz toplantısına ilişkin ayrıntılar...

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ekim ayı faiz toplantısı tarihi!
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Merkez Bankası, eylül ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini sabit tutma kararı almıştı. Ekim ayındaki yeni toplantı öncesinde enflasyon verileri ve faizlerde değişiklik yapılıp yapılmayacağı da gündemde. TCMB'nin yeni kararını hangi gün ve saatte duyuracağı ise resmi takvimle belli oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ekim ayının ekonomi gündeminde yer alan faiz kararı için beklenen hafta geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Ekim 2026 Perşembe günü Para Politikası Kurulunu (PPK) toplayacak. Toplantıda alınan karar ise saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

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MERKEZ BANKASI EYLÜL AYINDA FAİZİ YÜZDE KAÇ OLARAK AÇIKLADI?

Son faiz kararı 10 Eylül'de yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında alınmıştı. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Aynı toplantıda gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 olarak korunmuştu.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Faiz toplantısının tamamlanmasının ardından karar metni, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi internet sitesi olan www.tcmb.gov.tr üzerinden yayımlanacak. TCMB'nin duyurular bölümünde politika faizinin yeni oranı, gecelik borçlanma ve borç verme faizleri ile Kurulun kararına ilişkin kısa gerekçe yer alacak.

2026 YILININ SON MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ekim ayındaki faiz kararının ardından Merkez Bankasının 2026 yılı için planlanan bir toplantısı daha bulunuyor. Resmi takvime göre yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Aralık 2026 Perşembe günü yapılacak.

Aralık toplantısında alınacak karar, yılın son politika faizi oranını belirleyecek. Bu toplantının özeti ise 17 Aralık'ta yayımlanacak.

2026 TCMB FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

Merkez Bankası, 2026 yılı boyunca toplam sekiz Para Politikası Kurulu toplantısı planladı. Yılın ilk toplantısı ocak ayında yapılırken son karar aralık ayında açıklanacak.

TCMB'nin 2026 faiz kararları takvimi şöyle:

22 Ocak 2026: Birinci faiz toplantısı

12 Mart 2026: İkinci faiz toplantısı

22 Nisan 2026: Üçüncü faiz toplantısı

11 Haziran 2026: Dördüncü faiz toplantısı

23 Temmuz 2026: Beşinci faiz toplantısı

10 Eylül 2026: Altıncı faiz toplantısı

22 Ekim 2026: Yedinci faiz toplantısı

10 Aralık 2026: Sekizinci ve yılın son faiz toplantısı

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ekim ayı faiz toplantısı tarihi!
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