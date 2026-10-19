Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ekim ayı faiz toplantısı tarihi!

Merkez Bankası, eylül ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini sabit tutma kararı almıştı. Ekim ayındaki yeni toplantı öncesinde enflasyon verileri ve faizlerde değişiklik yapılıp yapılmayacağı da gündemde. TCMB'nin yeni kararını hangi gün ve saatte duyuracağı ise resmi takvimle belli oldu.