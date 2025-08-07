Mersin Silifke’de vahşet: Otel sahibinin arkadaşı tarafından öldürüldü!

Kan donduran olay, 3 Ağustos saat 12.00 sıralarında Atakent Mahallesi'nde bir apart otelde meydana geldi. Konakladığı otelden çıkış işlemlerini yaptıran Emir Abakay ile işletme sahibinin arkadaşı Ramazan Guliyev arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Guliyev, Abakay'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir Abakay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emir Abakay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Ramazan Guliyev, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.