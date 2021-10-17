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Giriş Tarihi: 17.10.2021 10:16 Son Güncelleme: 17.10.2021 10:42

Mersin'de ilginç olay kameralarda! Işıklardaki araca bardak fırlattı tekme tokat dövüldü

İHA
Mersin’de ilginç olay kameralarda! Işıklardaki araca bardak fırlattı tekme tokat dövüldü

Mersin'de şoke eden anlar kamerada! Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren ve alkollü olduğu öne sürülen şahıs, trafik ışıklarında beklerken bardak fırlattığı araçtaki kişilerce tekme tokat dövüldü. O anlar kameraya da yansıdı.

Mersin'de Merkez Yenişehir ilçesi Pozcu semtinde alkollü olduğu öne sürülen kişi, bulunduğu restoranda sağa sola bağırarak çevreye zarar vermeye başladı.

BARDAK, MASA NE BULURSA FIRLATTI

Etraftaki kişilerin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen şahıs, masadaki bardak, tabak gibi eşyaları yola fırlatarak kırdı. Bu sırada trafik ışıklarında bekleyen bir araca bardak fırlatan şahıs, araçtaki kişilerin tepki göstermesi üzerine restoranın camından atlayarak öfkeyle aracın yanına gitti.

Şahıs, yaşanan arbede sırasında araçtan inen kişilerce tekme tokat dövüldü.

Çevreye rahatsızlık veren şahıs, tekme tokat dövüldü | Video

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananları bulunduğu otomobilden cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş ise o anları sosyal medyada paylaştı.

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Mersin'de ilginç olay kameralarda! Işıklardaki araca bardak fırlattı tekme tokat dövüldü
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