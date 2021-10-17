Mersin’de ilginç olay kameralarda! Işıklardaki araca bardak fırlattı tekme tokat dövüldü

BARDAK, MASA NE BULURSA FIRLATTI

Etraftaki kişilerin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen şahıs, masadaki bardak, tabak gibi eşyaları yola fırlatarak kırdı. Bu sırada trafik ışıklarında bekleyen bir araca bardak fırlatan şahıs, araçtaki kişilerin tepki göstermesi üzerine restoranın camından atlayarak öfkeyle aracın yanına gitti.