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Giriş Tarihi: 27.5.2025 19:08

Mersin’de kayıp genç her yerde aranıyor! Hamile eşi ümitli bekleyişini sürdürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde “dışarıya çıkıyorum” diyerek evden ayrılan 29 yaşındaki Uğur Genç sırra kadem bastı. Gencin hamile eşi Büşra Genç kocasının bulunması için kayıp başvurusunda bulunurken, şahıs her yerde aranıyor.

İHA
Mersin’de kayıp genç her yerde aranıyor! Hamile eşi ümitli bekleyişini sürdürüyor

Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi'nde ikamet eden 29 yaşındaki Uğur Genç, 25 Mayıs Pazar günü evden 'dışarıya çıkıyorum' diye arabasıyla ayrıldı. Genç, eve dönmeyince ailesi ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hamile olduğu öğrenilen eşi Büşra Genç ise kocası Uğur Genç'in bulunması için polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine polis, şahsı bulmak için çalışma başlattı. Aile, Uğur Genç'i görenlerin ya da yerini bilenlerin 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak bilgi vermesini istedi.

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Mersin’de kayıp genç her yerde aranıyor! Hamile eşi ümitli bekleyişini sürdürüyor
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