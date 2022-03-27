Mersin’de korku dolu anlar! Başıboş köpekler genç kıza saldırdı

O KÖPEKLER DAHA ÖNCE BAŞKALARINA DA SALDIRMIŞ

Başıboş köpeklerden şikayet aldıklarını belirten mahalledeki bir sitenin yöneticisi Zeynel Atalay, "Köpekler geçen günlerde benim oğluma, daha önce de komşunun kızına saldırdı. Şimdi de bir tane genç kızımıza saldırdılar.