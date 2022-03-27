Video Yaşam Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada | Video
Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada | Video

Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada | Video

27.03.2022 | 12:24

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Mersin’in Erdemli ilçesinde başıboş köpekler genç bir kıza saldırdı. Genç kız çantasıyla köpeklerden korunmaya çalışırken yere düştüğü sırada bir araç sürücüsü yardımına yetişerek, hayvanları korna ile korkutup uzaklaştırdı. Yaşanan saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, ilçeye bağlı Türbe Mahallesi Zafer Sokak üzerindeki sitelerin bulunduğu kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, önceki gün sabah saat 07.00 sıralarında sokak üzerinden ilçe merkezine doğru yürüyen genç bir kıza sokak köpekleri saldırdı. Genç kız köpeklerden çantası sayesinde korundu. Çantasıyla hayvanların saldırmasını önlemeye çalışan genç kız dengesini kaybedip yere düşerken, apartmandan hayvanların sesini duyan bir kişi pet şişe atarak müdahale etmek istedi. Bu sırada araçla bölgeden geçen bir vatandaş korna çalarak hayvanları korkutup kızı kurtardı. O anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

O KÖPEKLER DAHA ÖNCE BAŞKALARINA DA SALDIRMIŞ
Başıboş köpeklerden şikayet aldıklarını belirten mahalledeki bir sitenin yöneticisi Zeynel Atalay, "Köpekler geçen günlerde benim oğluma, daha önce de komşunun kızına saldırdı. Şimdi de bir tane genç kızımıza saldırdılar. Karşıdan bir araç geldi, kızımız yere düşmüştü, araç gelmeseydi köpekler parçalayacaktı resmen. Kız çok kötü durumdaydı. Çocuklarımız çok zor durumda kalıyor. Müdahale etmek için illaki bir olay mı olması gerekiyor, öncesinde önlem almamız gerekmez mi. Bu konuda gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Daha önceki saldırılar sonrası başvuruda bulunduklarını, bağlı olan bir yasaklı cins köpeğin götürüldüğünü aktaran Atalay, "Diğer köpekler hala başıboş dolaşıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren 9-10'a kadar geziyorlar, insanlar çoğalınca gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

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