Mersin'de güzellik merkezinde yaptırdıkları botoks işleminin ardından rahatsızlanan 7 kişi yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşiyle birlikte tedavi gören Tuğba Çöküş, yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. İncelemelerin ardından güzellik merkezi kapatılırken olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Uzmanlar ise sahte ya da uygunsuz botoks uygulamalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
SAHTE BOTOKS KABUSU YAŞATTI
Mersin'de iddiaya göre bir hemşirenin çalıştığı güzellik merkezinde botoks uygulaması yaptıran Tuğba Çöküş, işlemden günler sonra çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladı. Çöküş, yaklaşık bir hafta boyunca şiddetli baş ağrısı ve bilinç kaybı yaşadığını belirtti.
Mersin'de sahte botoks kabusu! 7 kadın güzellik uğruna yoğun bakımlık oldu: 'Günlerce bilinç kaybı yaşadım' | Video
22 Eylül'de kalp sıkışması ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle acil servise başvuran Çöküş, hastaneye gittiğinde benzer şikayetlerle tedavi gören başka kişilerin de olduğunu gördü.
"KALP SIKIŞMASI, BİLİNÇ KAYBI, ELLERİMİN TUTMAMASI"
ATV'nin haberine göre ablasıyla birlikte hastanede tedavi gören Tuğba Çöküş, yaşadığı süreci şöyle anlattı:
"Botoks yaptırdım. Bir hafta boyunca sürekli baş ağrısı, bilinç kaybı yaşadım. Yürüyemiyordum. 22 Eylül tarihinde kalp sıkışması, nefes darlığı şikayetiyle acile gittim."
"ÇİFT GÖRÜYORUM"
Çöküş, hastanede kendisi gibi botoks işlemi yaptıran çok sayıda kişinin bulunduğunu şu ifadelerle anlattı:
"Acile yattığımızda orada çok hasta vardı. Hepsinin onun yaptığı söylenildi. Günlerce ablamla birlikte hastanede tedavi gördük. Sonra taburcu olduk ama şu an bile ben konuşamıyorum. İki kelimeden sonra kalbim çok sıkışıyor. Nefes darlığı çekiyorum. Ellerim, kollarım kesinlikle tutmuyor. Gözümde görme problemi var. Çift görme, karanlık görme."
7 KİŞİ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Sahte botoks iddiasıyla 7 kişinin yoğun bakıma alınmasının ardından Sağlık Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından güzellik merkezi kapatılırken olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.
Uzmanlar ise botoks uygulamalarında kullanılan ürünün içeriğinin ve uygulamanın yapıldığı bölgenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
"İÇİNDE NE KADAR TOKSİN OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"
Medikal estetik hekimi Uzm. Dr. Levent Koçu, onaysız ürünlerde toksin miktarının bilinmeyebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu ilaçlar hazırlanırken içindeki toksin miktarı Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ürünler olarak çıkıyorlar. Fakat bir de bunlardan onaylı olmayan ürünler piyasaya sürülüyor. Ne yazık ki bunların içinde ne kadar toksin olduğunu bilmiyoruz."
Botoksun temel etkisinin kas hareketlerini geçici olarak engellemek olduğunu belirten Koçu, ürünün sahte olması, dozun yüksek olması veya maddenin yanlış bölgeye uygulanması halinde toksinin farklı kas gruplarını etkileyebileceğini söyledi.
YANLIŞ UYGULAMA NEFES ALMAYI BİLE ETKİLEYEBİLİR
Koçu, fazla miktarda veya yanlış bölgeye uygulanan botoksun solunum kaslarını etkileyebileceği konusunda uyardı:
"Eğer bu madde gereğinden fazla yanlış yerlere giderse, kasa kasılma emrini verdiği için solunum kaslarında durma emri verebilir. Böylece nefes darlığı, hatta yoğun bakıma düşecek hale getirebilir."
BOTOKSTAN SONRA BU BELİRTİLERE DİKKAT
Uzmanlara göre botoks uygulamasının ardından yutkunma güçlüğü, nefes darlığı ve nefes alamama gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.
Bu tür belirtilerin işlemden hemen sonra ortaya çıkmayabileceği, günler sonra da görülebileceği belirtiliyor.
SAHTE BOTOKS NASIL ANLAŞILIR?
Botoks ürününün orijinal olup olmadığını tüketicinin dış görünüşünden anlamasının her zaman mümkün olmadığını belirten Koçu, uygulama öncesinde kullanılan ürünün ticari adının ve bilgilerinin sorulmasını önerdi. Koçu, ürünün üzerindeki barkod numarasının İlaç Takip Sistemi üzerinden kontrol edilebileceğini belirterek şunları söyledi:
"Kendimize yaptırdığımız ürünün ne olduğunu görmek hakkımız. Yani yaptırdığımız yerde yapılan ticari ismi sormalıyım. İlaç Takip Sistemi'nden Türkiye'de yasal olup olmadığını görebilirsiniz."
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen İlaç Takip Sistemi'nin telefon üzerinden de kullanılabildiği belirtildi.