Mersin’de sahte botoks kabusu! 7 kadın güzellik uğruna yoğun bakımlık oldu: ‘Günlerce bilinç kaybı yaşadım’

"İÇİNDE NE KADAR TOKSİN OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Medikal estetik hekimi Uzm. Dr. Levent Koçu, onaysız ürünlerde toksin miktarının bilinmeyebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ilaçlar hazırlanırken içindeki toksin miktarı Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ürünler olarak çıkıyorlar. Fakat bir de bunlardan onaylı olmayan ürünler piyasaya sürülüyor. Ne yazık ki bunların içinde ne kadar toksin olduğunu bilmiyoruz."

Botoksun temel etkisinin kas hareketlerini geçici olarak engellemek olduğunu belirten Koçu, ürünün sahte olması, dozun yüksek olması veya maddenin yanlış bölgeye uygulanması halinde toksinin farklı kas gruplarını etkileyebileceğini söyledi.