Mersin’in Tarsus ilçesindeki ’gizemli ev’ harabeye döndü! Mahalle sakinlerini isyan ettiren iddia

Haberlere tepki gösteren Yusuf Kemal Rüya, yıllarının bu sokaklarda geçtiğini, denildiği gibi kimsenin kaybolmadığını söyledi. Rüya, "Bu mahallenin çocuğuyum. Yıllardır burada büyüdüm. Çok top oynadık, son dönemlerde burada bir kazı çalışması oldu. Kazıdan sonra bir dizi haberler atıldı ortaya. Yok boyutlar arası geçiş gibi benzeri şeyler atıldı. Böyle bir şey yok, bizi tedirgin ediyorlar, esnafı tedirgin ediyorlar. 15 kişinin kaybolduğu yalanı ortaya atıldı.