Mertcan kaza kurbanı

Antalya'nın Kaş ilçesinin Andipli Mahallesi'nde dün saat 18.00 sularında motosikleti ile merkezdeki lokantasına giden Bodur'un kullandığı motosikletin önüne Kaş Belediyesi'ne ait minibüs çıkması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet hurda yığınına dönerken sürücü Bodur kanlar içinde yere savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağır Merkezi'ne bildirmesi sonucu olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerile ulaşan sağlık ekipleri Mertcan Bodur'un duran kalbini 20 dakika masaj yaparak yeniden çalıştırdı. Ardından ambulans ile Kaş Devlet Hastanesine kaldırdı.burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bodur hayatını kaybetti.

KAŞ'I YASA BOĞDU

Kaş merkezde döner lokantası olan Mertcan Bodur'un ölümü turistlik ilçeyi yasa boğdu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mercan'ın cenazesi baba İbrahim Bodur'a teslim edildi. Talihsiz Mercan'ın cenazesi Kaş ilçesinde yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.