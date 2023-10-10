Haberler Yaşam Haberleri Mertcan kaza kurbanı
Giriş Tarihi: 10.10.2023 11:16 Son Güncelleme: 10.10.2023 11:23

Mertcan kaza kurbanı

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen kazada 19 yaşındaki Mercan Bodur hayatını kaybetti. Kaş merkezde döner lokantası olan Bodur’un ölümü turistlik ilçeyi yasa boğdu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Mertcan kaza kurbanı

Antalya'nın Kaş ilçesinin Andipli Mahallesi'nde dün saat 18.00 sularında motosikleti ile merkezdeki lokantasına giden Bodur'un kullandığı motosikletin önüne Kaş Belediyesi'ne ait minibüs çıkması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet hurda yığınına dönerken sürücü Bodur kanlar içinde yere savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağır Merkezi'ne bildirmesi sonucu olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerile ulaşan sağlık ekipleri Mertcan Bodur'un duran kalbini 20 dakika masaj yaparak yeniden çalıştırdı. Ardından ambulans ile Kaş Devlet Hastanesine kaldırdı.burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bodur hayatını kaybetti.

KAŞ'I YASA BOĞDU

Kaş merkezde döner lokantası olan Mertcan Bodur'un ölümü turistlik ilçeyi yasa boğdu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mercan'ın cenazesi baba İbrahim Bodur'a teslim edildi. Talihsiz Mercan'ın cenazesi Kaş ilçesinde yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İSRAİL HAMAS SAVAŞI SON DAKİKA HABERLERİ || Ortadoğu kan gölü! İsrail Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Filistin savaşı son durum
Yunan eski Bakan'dan çarpıcı sözler: Suçlu yıllarca Filistin'deki ölümlere sessiz kalan Batı dünyası
İmamoğlu’ndan Çelik’e destek verene İBB’de koltuk: O isimlerin hepsi deşifre oldu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes çağrısı yaptığı paylaşımını kaldırdı
Saçmalama Hüsnü Bey
‘Türkiye’de her şey olursunuz ama rezil olmazsınız’
40 milyar dolarlık potansiyel
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Operasyonun ilk safhası başarıyla sonuçlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mertcan kaza kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA