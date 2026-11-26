Türkiye, kasım ayının son haftasında sert hava dalgalarıyla dört mevsimi bir arada yaşayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray, Antalya, Artvin, Bartın, Bayburt, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Zonguldak için sarı kodlu fırtına, kuvvetli yağış ve kar uyarısı verdi. Hafta sonu sıcaklıklar batıdan başlayarak İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere pek çok kentte yükselişe geçecek.

Pazar günü batıdan giriş yapacak yeni sistemle birlikte neredeyse tüm yurt yeniden sağanak yağışa teslim olurken, Edirne'den Erzurum'a kadar soğuyan kesimlerde karla karışık yağmur etkili olacak.

Erzurum'da kar yağışı etkili oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan kar sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Gümüşhane kent merkezinde gece boyunca etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken ortaya kartpostallık kış manzaraları çıktı.

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış, Beşikdüzü ilçesinde heyelana yol açtı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör