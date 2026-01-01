Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji yılın ilk gününde peş peşe uyarmıştı: İstanbul beyaza büründü!
Giriş Tarihi: 1.01.2026 09:55 Son Güncelleme: 1.01.2026 13:37

Meteoroloji yılın ilk gününde peş peşe uyarmıştı: İstanbul beyaza büründü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde soğuk ve yağışlı havaların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji il il uyarılarını paylaşarak, vatandaşları buzlanma, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji yılın ilk gününde peş peşe uyarmıştı: İstanbul beyaza büründü!
  • ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Paylaşılan tahminlere göre yurt genelinde soğuk ve yağışlı havaların etkili olması beklenirken, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği paylaşıldı.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak, Giresun, Trabzon, Rize illeri ile Gümüşhane ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yoğun kar (20 cm üzeri), kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yarın (Perşembe) zamanla öğle saatlerinden sonra soğumayla birlikte yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek olan yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayarak Kocaeli'nin kuzeydoğusu, Sakarya'nın kuzeyi ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde akşam saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DENİZLERİMİZDE FIRTINA PANİĞİ

Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın (Perşembe) günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, Antalya körfezinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü (02.01.2026) ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusunda kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü (02.01.2026) ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Rüzgarın, Kuzey Marmara, Güney Ege kıyıları ve Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VAR!

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 4°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor. Rüzgârın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışl geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

HATAY °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, -3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -4°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Gümüşhane ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

RİZE °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, 1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Karadeniz, Kuzey Ege ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile Güney Ege'nin açıkları öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi akşam saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar batısı, akşam saatlerine kadar doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Antalya Körfezi yer yer 9; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m, Görüş: Orta, yağış ve fırtına anında zayıf.

SABAH UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinden itibaren yer yer 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji yılın ilk gününde peş peşe uyarmıştı: İstanbul beyaza büründü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz