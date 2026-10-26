Meteoroloji’den kritik ’turuncu’ kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak yağış tüm yurdu esir alacak! İstanbul için de tarih verildi

Yeni haftaya aldatıcı bir bahar güneşiyle başlayan Türkiye, saatler içinde yerini şiddetli sağanak ve yıkıcı rüzgarlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı son dakika uyarı haritasına göre; Ege ve Akdeniz kıyılarından ülkeye giriş yapan kuvvetli hava dalgası, Salı ve Çarşamba günleri tüm yurdu adeta esir alacak.
Özellikle İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya hattı için verilen "Turuncu" ve "Sarı" kodlu alarmlar; sel, su baskını ve çatı uçması gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden ciddi risklere işaret ediyor.
EGE VE AKDENİZ KIYILARINDA YAŞAYANLAR DİKKAT: FIRTINA BAŞLADI!
Pazartesi günü sabah saatlerinde ülkenin büyük bölümü güneşli bir havaya uyanmış olsa da, Ege Bölgesi için tehlike çanları erken çalmaya başladı. İzmir, Aydın ve Muğla: Sabah başlayan yağışlar, öğle saatlerine doğru şiddetini artırarak yerini gök gürültülü sağanak yağışa ve hızı 50 ila 70 km/saat arasında değişen fırtınaya bırakıyor. Akşam ve gece saatlerine geçildiğinde bu kuvvetli yağış dalgası Marmara'nın batısını ve Antalya kıyılarını da içine alacak.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA BİZİ NELER BEKLİYOR?
Haftaya yağışlı bir başlangıç yapan megakentte hafta boyunca sağanak geçişleri etkili olacak. Özellikle Salı gecesine doğru kuzeybatıdan esen 50-70 km/saat hızındaki kuvvetli rüzgar tehlikesine dikkat edilmeli.
İzmir'de ise Pazartesi gününden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak ve güneybatıdan esen şiddetli rüzgar (50-70 km/saat), kapalı havayla birlikte tüm hafta yakamızı bırakmayacak. Pazartesi güneşi gören, akşam saatlerinden itibaren puslu bir havaya bürünen başkent, Salı gününden itibaren batıdan gelen yağışlı sisteme teslim olarak haftayı gök gürültülü sağanak yağışlarla geçirecek.
SALI VE ÇARŞAMBA KABUSU: YAĞIŞLAR TÜM TÜRKİYE'Yİ SARACAK
Asıl büyük sürpriz Salı günü yaşanacak. Pazartesi gecesinden itibaren Marmara'ya giren 50-70 km/saat hıza sahip sistem, Salı sabahı doğu sınırımızdaki birkaç il hariç tüm Türkiye haritasını sağanak yağış ikonlarıyla kaplayacak.
Çarşamba günü de hız kesmeden devam edecek bu dalga, yurt genelinde yerel su baskınlarına zemin hazırlayabilir. Perşembe gününden itibaren batı bölgelerinde yağışlar hafiflese de iç ve doğu kesimlerde sağanak sürecek. Hafta sonu planı yapanlara müjde: Cuma günü Ege ve Marmara'da güneş yeniden yüzünü gösterecek.
HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR? (İL İL LİSTE)
Beş günlük hava durumu haritalarına göre yağışlı sistem hafta genelinde yurdun tamamına yayılarak şu illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak:
MARMARA & EGE: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar.
KARADENİZ: Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Çorum, Amasya, Tokat, Karabük.
İÇ ANADOLU & AKDENİZ: Ankara, Eskişehir, Kütahya, Çankırı, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay.
DOĞU & GÜNEYDOĞU ANADOLU: Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis.
METEOROLOJİ'DEN KRİTİK ALARM: O İLLERDE KESİNLİKLE RİSKE GİRMEYİN!
MGM'nin yayınladığı son harita tehlikenin boyutunu netleştiriyor. Özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyı şeridi için durum ciddi. Muğla, Aydın, İzmir kıyıları ve Antalya'nın batı kesimleri için "Turuncu" ve "Sarı" kodlu alarm verilmiş durumda. Bu renk kodları can ve mal güvenliği açısından belirgin bir tehlikeyi ifade ediyor. Uzmanlar sel, yıldırım düşmesi ve çatı uçmasına karşı kesin bir dille uyarıyor.
MGM HARİTAYI PAYLAŞTI! BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
SABAH (06:00-12:00)
Sabah saatlerinde Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde az bulutlu ve güneşli bir hava hakimken, batı kıyılarında yağışlı sistem etkisini göstermektedir. Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyı şeridinde gök gürültülü sağanak ve haritada yeşil alanla belirtilen "kuvvetli yağış" görülmektedir. Ayrıca bu bölgede güneybatı yönünden esen 50 - 70 km/saat hızında kuvvetli rüzgar uyarısı bulunmaktadır.
ÖĞLE (12:00-18:00)
Öğle saatlerine gelindiğinde, yağışlı sistem Ege ve Batı Akdeniz'de etkisini sürdürerek iç kesimlere (Balıkesir'den Antalya'ya kadar) doğru biraz daha yayılmaktadır. Bölgedeki gök gürültülü sağanak ve güneybatı kıyılarındaki "kuvvetli yağış" ile 50 - 70 km/saatlik rüzgar uyarısı devam etmektedir. Yurdun geri kalan bölgelerinde ise hava büyük ölçüde parçalı ve az bulutlu kalmaya devam etmektedir.
AKŞAM (18:00-24:00)
Akşam saatlerinde yağış alanı kuzeye doğru genişleyerek Marmara Bölgesi'nin batısını (Edirne, Kırklareli, Çanakkale) ve Ege'nin iç kesimlerini de etkisi altına almaktadır. Güneybatı kıyılarındaki kuvvetli yağış ve 50 - 70 km/saat hızındaki rüzgar tehlikesi haritada yerini korumaktadır. Bu saat diliminde yağışın ulaşmadığı İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Ankara, Eskişehir, Bolu çevreleri) pus hadisesi görülmeye başlamaktadır.
GECE (00:00-06:00)
Gece saatlerinde yağışlı sistem ciddi şekilde yayılarak tüm Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı sınırlarını kaplamaktadır. Haritadaki yeşil alanla gösterilen "kuvvetli yağış" uyarıları Ege ve Marmara'nın geniş bir bölümüne yayılmıştır. Güneybatıdaki 50 - 70 km/saatlik kuvvetli rüzgara ek olarak, yurdun kuzeybatı kesiminde (Trakya ve Marmara) kuzey yönlerden esen 50 - 70 km/saat hızında yeni bir kuvvetli rüzgar uyarısı belirmektedir. İç ve kuzey kesimlerde beliren puslu hava gece boyunca varlığını sürdürmektedir.
İŞTE MGM'NİN 5 GÜNLÜK PAYLAŞTIĞI HAVA DURUMU!
26 EKİM 2026 PAZARTESİ
Haftanın ilk gününde Türkiye'nin batı kesimlerinde yağışlı, iç ve doğu kesimlerinde ise daha sakin bir hava görülmektedir. Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güney ve batı bölümlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkiliyken; İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı bölümlerinde puslu ve parçalı bulutlu bir hava hakimdir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü beklenmektedir.
27 EKİM 2026 SALI
Yağışlı sistem etki alanını genişleterek neredeyse tüm yurda yayılmaktadır. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Sadece Doğu Anadolu'nun en doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışsız, parçalı bulutlu bir hava kalmaktadır.
28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA
Ülke genelinde yağışlı ve kapalı hava etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Tüm bölgelerde yaygın olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gözlemlenirken, batıdan doğuya hemen hemen her ilde yağışlı bir gün geçeceği haritadan anlaşılmaktadır. Sıcaklıklarda yağışla birlikte batı ve iç kesimlerde birkaç derecelik düşüşler yaşanmaktadır.
29 EKİM 2026 PERŞEMBE
Yağışlı hava dalgası yurdu terk etmemekte ve ülke genelinde etkisini korumaktadır. Hem batı hem de doğu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. Özellikle güney, iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü yağış ikonları dikkat çekerken, yurdun genelinde güneşin görülmesi zorlaşmaktadır.
30 EKİM 2026 CUMA
Haftanın son gününde yağışlar yurt genelinde varlığını sürdürmekle birlikte, Güney Ege kıyılarında ve Batı Akdeniz'in bazı noktalarında parçalı bulutlu, yağışsız alanlar belirmeye başlamaktadır. Ancak yurdun geri kalan büyük bölümünde (Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) sağanak yağış geçişleri devam etmektedir. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında, serin bir seyir izlemektedir.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
81 İLDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bçlge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir çevreleri ve Denizli'de yerel kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla'da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu