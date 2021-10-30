Meteoroloji’den son dakika uyarısı: İl il, bölge bölge sıralandı! 8 derece birden düşecek

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevreleri ile Adıyaman'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı