Meteoroloji’den son dakika uyarısı: İl il, bölge bölge sıralandı! 8 derece birden düşecek

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, havanın Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Sivas, Tokat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışlı, diğer yerlerde parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyi ve batısında, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinde yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara Denizi ile bölgenin batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla Muğla ve Aydın ile İzmir'in güney çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Pazar) gece saatlerinde güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları ile Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, (Pazar) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevreleri ile Adıyaman'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı