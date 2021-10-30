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Giriş Tarihi: 30.10.2021 09:13 Son Güncelleme: 30.10.2021 09:30

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İl il, bölge bölge sıralandı! 8 derece birden düşecek

AA
Meteoroloji’den son dakika uyarısı: İl il, bölge bölge sıralandı! 8 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıkları ile ilgili son dakika uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 8 derece azalması bekleniyor. Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, havanın Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Sivas, Tokat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışlı, diğer yerlerde parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyi ve batısında, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinde yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara Denizi ile bölgenin batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla Muğla ve Aydın ile İzmir'in güney çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Pazar) gece saatlerinde güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları ile Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, (Pazar) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevreleri ile Adıyaman'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İl il, bölge bölge sıralandı! 8 derece birden düşecek
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