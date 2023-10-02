Metrobüsler durakta çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul'da gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü kaza yapmasın ya da alevler içinde kalmasın. Dünkü kaza Küçükçekmece'deki Beşyol Metrobüs Durağı'nda yaşandı. İçerisinde yolcular bulunan ve arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. 4 kişinin hafif yaralandığı kaza üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasar oluşan iki araç, güzergah üzerinde boş bir alana çekilirken metrobüs yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan metrobüslerin yoldan çekilmesiyle seferler normale döndü.