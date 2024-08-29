Metroda küçük çocuğa saldırı: Yolcular engellemeye çalıştı! Soruşturma başlatıldı...

Olay, akşam saatlerinde İstanbul'da bir metroda yaşandı. İddiaya göre, bir kişi metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulundu. Duruma kayıtsız kalamayan diğer yolcular saldırganı engellemeye çalıştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırı! Yaşananlar kameraya yansıdı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmaları sürüyor.

"DEĞERLERİMİZLE KESİNLİKLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar" ifadelerine yer verdi.