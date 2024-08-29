Metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırı! Yaşananlar kameraya yansıdı

İstanbul’da bir kişi, metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulundu. Diğer yolcular öfkeli kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır.” İfadelerini kullandı.