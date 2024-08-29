Metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırı! Yaşananlar kameraya yansıdı
İstanbul’da bir kişi, metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulundu. Diğer yolcular öfkeli kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır.” İfadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:07
Metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırı! Yaşananlar kameraya yansıdı 29.08.2024 | 00:10
01:22
Madagaskarlı mağdurlar için bir ‘Umut Var’ 28.08.2024 | 21:51
02:51
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında nefes kesen gösteri | Video 28.08.2024 | 14:20
05:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan küçük Ada'ya ışık oldu | Video 28.08.2024 | 10:47
01:20
00:32
00:32
FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-25” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı 28.08.2024 | 08:22
00:33
Terör turnuvasına 3 tutuklama 27.08.2024 | 22:15
00:57
00:38
Vaniköy’deki kaçak inşaat skandalında yeni perde! Tutanaklar ortaya çıktı 27.08.2024 | 12:11
04:49
Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşi "Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz" 27.08.2024 | 10:08
01:59
49 ilde uyuşturucu operasyonu: 2.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi 27.08.2024 | 09:35
04:51
01:48
Nevşehir’de 'Narkoçelik-35' operasyonu | Video 27.08.2024 | 08:53
01:24
FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden 3 şüpheli tutuklandı 27.08.2024 | 08:36
01:48
00:27
Polis memuruna saldırı! Aranan suçlu yunus timlerine direndi 27.08.2024 | 01:09
00:25
Korkunç cinayette dehşet anları ortaya çıktı 26.08.2024 | 23:01
03:17
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı 26.08.2024 | 19:36
02:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası 26.08.2024 | 13:09