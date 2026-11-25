Üniversitelerin iş dünyasındaki karşılığını ortaya koyan uluslararası araştırma, bu yıl da dikkat çeken sonuçları beraberinde getirdi. 40 ülkeden 15 bin 665 işverenin değerlendirmelerine dayanan sıralamada Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri de kendilerine yer buldu. Geçen yıl 4 olan Türk üniversitesi sayısının 6'ya yükselmesi, listenin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.