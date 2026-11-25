Üniversitelerin iş dünyasındaki karşılığını ortaya koyan uluslararası araştırma, bu yıl da dikkat çeken sonuçları beraberinde getirdi. 40 ülkeden 15 bin 665 işverenin değerlendirmelerine dayanan sıralamada Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri de kendilerine yer buldu. Geçen yıl 4 olan Türk üniversitesi sayısının 6'ya yükselmesi, listenin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.
2027 Küresel Üniversite İstihdam Edilebilirlik Sıralaması'nda Türkiye'yi temsil eden üniversiteler ve dünya sıralamaları şöyle:
2. Sabancı Üniversitesi – 211
3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – 223
4. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – 255