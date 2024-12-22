MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye’nin asıl gücü ve güvencesi Cumhur İttifakı’dır

MHP lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor...

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Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Siyaset ve Liderlik Okulumuz'un 20. Dönem Programı'na katılan kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Düşünmek var oluş bilincinin tefekkür vadisidir. Düşünce yoksunu insan kaynağı kesilen dere nasılsa odur. Durgun ve durağan her şey katılaşmaya kokuşmaya müstahaktır. Hareket varsa değişik dinamikleri devrededir. Türkiye yeni yüzyılın zirvesine tırmanmaktadır. Türkiye kabuğunu kırmıştır.

Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar esasta siyasetin konusu değildirler. Histeri krizine yakalanmışlardır. Işığı karanlıkta arayan biçarelerin demokrasiye katkı sağlaması beyhude bekleyiştir.

TÜRKİYE YENİ YÜZYIL HEDEFLERİNE TIRMANIYOR

Türk milleti tarihin müktesebatı ile birleşmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur. Kendimiz kimliğimiz bilemezsek yapamazsak her tercih hesapta olmayan sonlarla karşılaştıracaktır. Kendimizi, milletimizi, tarihimizi, dostumuzu biliyoruz. Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz.

BİZ TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ CUMHUR İTTİFAKI'YIZ

Hadiselerin oyuncağı değil, tuzakları bozan dava meferleriyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Türkiye'nin güvencesi Cumhur İttifakı'yız. Sipariş telkinlere sonuna kadar kapalıyız. Hür ve bağımsız vicdanımızla ayırmayı ve bölmeyi reddeden siyasetimizle millete hizmet için tutuşuyoruz.

SURİYE'NİN GELECEĞİNE KARAR VERECEK SURİYELİLER'DİR

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç çatışma, yerini bir gerçekliğe bırakmıştır. Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. Bu siyasetin dengeli ve kapsayıcı olması Suriye halkının layık olduğu mertebelere ulaştırması yegane dileğimizdir. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliği açısından olmazsa olmaz önemdedir. Suriye'nin geleceğine karar verecek Suriyeliler'dir. Geçiş dönemini takip eden önümüzdeki aylarda seçimlerin yapılması gündeme gelecektir. Suriye'nin demokrasiye intikali ile birlikte Türkiye her türlü katkıyı vermeye hazırdır. Esad, cani Netanyahu ile yargılanmalıdır. Masumların hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır.

CHP'NİN POLİTİKASI BAAS MENŞEİLİDİR

CHP'nin politikası Baas menşeilidir. CHP'nin siyaseti iflas bayrağını çekmiştir.