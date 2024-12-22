Video Haber MHP lideri Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin asıl gücü ve güvencesi Cumhur İttifakı'dır" | Video
MHP lideri Devlet Bahçeli:

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin asıl gücü ve güvencesi Cumhur İttifakı'dır" | Video

22.12.2024 | 15:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.

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