MHP lideri Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin asıl gücü ve güvencesi Cumhur İttifakı'dır" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.
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