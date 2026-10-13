Haberler Yaşam Haberleri Midibüs şoförünü “Boğazını keserim” diyerek tehdit etti: Trafikteki tartışma kamerada!
Giriş Tarihi: 13.10.2026 22:32 Son Güncelleme: 13.10.2026 22:52

Midibüs şoförünü “Boğazını keserim” diyerek tehdit etti: Trafikteki tartışma kamerada!

Bağcılar'da midibüsün aynasına çarpan servis minibüsü şoförü, Midibüs şoförünün tepkisi üzerine aracından inerek küfür ve tehditler savurdu. Şahsın sürücüyü “Boğazını keserim” diyerek tehdit ettiği anlar kameraya anbean yansıdı.

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DHA Yaşam
Midibüs şoförünü Boğazını keserim diyerek tehdit etti: Trafikteki tartışma kamerada!
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Olay, akşam saatlerinde Mahmutbey'de meydana geldi. İddiaya göre, trafikte midibüsü sıkıştıran servis minibüsü, araca çarptı.

Midibüs şoförünün durumu söylemesi üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Öfkelenen servis minibüsü şoförü aracından inerek midibüs şoförüne küfür ve tehditlerde bulundu.

Aracından inip "Boğazını keserim" diyerek tehdit etti!

'BOĞAZINI KESERİM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracından inen servis minibüsü şoförünün tartıştığı midibüs şoförüne 'boğazını keserim' dediği ve hakaret ettiği görüldü. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

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#BAĞCILAR

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Midibüs şoförünü “Boğazını keserim” diyerek tehdit etti: Trafikteki tartışma kamerada!
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