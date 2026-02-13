Milas’ta zeytin katliamı! CHP ilçe başkanına ceza kesildi

Milas'ta bazı yerel basın organlarında, 13.02.2026 tarihinde "Milas'ta Zeytin Katliamı" başlığıyla yer alan haberlerde konu edilen olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan tespitlere göre, Milas ilçesi Menteş Mahallesi'nde bulunan 109 ada 26 parsel numaralı şahıs arazisindeki zeytinlikte çok sayıda zeytin ağacının kesildiği belirlendi.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Muğla Valiliği harekete geçerek konuya ilişkin gerekli idari ve hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Söz konusu haberlerde adı geçen kişinin, Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey olduğu belirtilirken, yetkili merciler tarafından Kılbey hakkında da mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği bildirildi.