MİLLİ ARA BİTİYOR! Süper Lig ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitecek?

Futbolseverler şimdi "Milli ara ne zaman bitecek?", "Süper Lig ne zaman başlayacak?" ve "Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. TFF'nin açıkladığı programa göre lig heyecanı ekim ayının ikinci haftasında yeniden başlayacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 sezonunun ilk milli ara dönemi 21 Eylül 2026'da başladı ve 6 Ekim 2026 Salı günü sona erecek. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e iki haftalık ara verildi.

Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşırken milli ara kapsamındaki son maçını 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanında oynayacak. Milli takımın maç programının tamamlanmasıyla birlikte oyuncular kulüplerine dönerek Süper Lig'in yeni haftası için hazırlıklara başlayacak.