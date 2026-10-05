MİLLİ ARA BİTİYOR! Süper Lig ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitecek?

Futbolseverler şimdi "Milli ara ne zaman bitecek?", "Süper Lig ne zaman başlayacak?" ve "Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. TFF'nin açıkladığı programa göre lig heyecanı ekim ayının ikinci haftasında yeniden başlayacak.
2026-2027 sezonunun ilk milli ara dönemi 21 Eylül 2026'da başladı ve 6 Ekim 2026 Salı günü sona erecek. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e iki haftalık ara verildi.
Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşırken milli ara kapsamındaki son maçını 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanında oynayacak. Milli takımın maç programının tamamlanmasıyla birlikte oyuncular kulüplerine dönerek Süper Lig'in yeni haftası için hazırlıklara başlayacak.
Milli aranın sona ermesinin ardından Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları 9 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. İlk karşılaşma Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak. Mücadelenin başlama saati 20.00 olarak açıklandı.
7. hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerine yayılarak oynanacak. Böylece yaklaşık iki haftalık milli maç arasının ardından Süper Lig'de futbol heyecanı yeniden başlayacak.
Süper Lig'in milli ara sonrasındaki 7. hafta programı 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak. TFF tarafından açıklanan programa göre haftanın maçları şöyle:
|Tarih
|Maç
|Saat
|9 Ekim Cuma
|Galatasaray - Kasımpaşa
|20.00
|10 Ekim Cumartesi
|Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
|13.30
|10 Ekim Cumartesi
|Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
|16.00
|10 Ekim Cumartesi
|Samsunspor - Trabzonspor
|16.00
|10 Ekim Cumartesi
|Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
|19.00
|11 Ekim Pazar
|TÜMOSAN Konyaspor - Başakşehir FK
|13.30
|11 Ekim Pazar
|Gaziantep FK - Arca Çorum FK
|16.00
|11 Ekim Pazar
|Beşiktaş - Kocaelispor
|19.00
|12 Ekim Pazartesi
|Eyüpspor - Göztepe
|20.00