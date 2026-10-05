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Giriş Tarihi: 5.10.2026 09:17

MİLLİ ARA BİTİYOR! Süper Lig ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitecek?

Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen ara sona ermek üzere. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki karşılaşmaları nedeniyle lig maçlarına verilen arada son mücadele 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile oynanacak. Milli takım programının tamamlanmasının ardından gözler yeniden Süper Lig'e çevrilecek.

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MİLLİ ARA BİTİYOR! Süper Lig ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitecek?
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Futbolseverler şimdi "Milli ara ne zaman bitecek?", "Süper Lig ne zaman başlayacak?" ve "Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. TFF'nin açıkladığı programa göre lig heyecanı ekim ayının ikinci haftasında yeniden başlayacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 sezonunun ilk milli ara dönemi 21 Eylül 2026'da başladı ve 6 Ekim 2026 Salı günü sona erecek. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e iki haftalık ara verildi.

Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşırken milli ara kapsamındaki son maçını 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanında oynayacak. Milli takımın maç programının tamamlanmasıyla birlikte oyuncular kulüplerine dönerek Süper Lig'in yeni haftası için hazırlıklara başlayacak.

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SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli aranın sona ermesinin ardından Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları 9 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. İlk karşılaşma Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak. Mücadelenin başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

7. hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerine yayılarak oynanacak. Böylece yaklaşık iki haftalık milli maç arasının ardından Süper Lig'de futbol heyecanı yeniden başlayacak.

7. HAFTANIN İLK MAÇINDA GALATASARAY SAHADA

Süper Lig'in dönüş karşılaşması Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi olacak. İki takım, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

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SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI HANGİ TARİHLERDE?

Süper Lig'in milli ara sonrasındaki 7. hafta programı 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak. TFF tarafından açıklanan programa göre haftanın maçları şöyle:

Tarih Maç Saat
9 Ekim Cuma Galatasaray - Kasımpaşa 20.00
10 Ekim Cumartesi Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler 13.30
10 Ekim Cumartesi Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK 16.00
10 Ekim Cumartesi Samsunspor - Trabzonspor 16.00
10 Ekim Cumartesi Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 19.00
11 Ekim Pazar TÜMOSAN Konyaspor - Başakşehir FK 13.30
11 Ekim Pazar Gaziantep FK - Arca Çorum FK 16.00
11 Ekim Pazar Beşiktaş - Kocaelispor 19.00
12 Ekim Pazartesi Eyüpspor - Göztepe 20.00
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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MİLLİ ARA BİTİYOR! Süper Lig ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitecek?
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