Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den duygusal sözler: Ailesini ilk kez A Haber’e anlattı! ’Benim Annem, Benim Babam’ın ilk konuğu oldu

"ANNEMİN SESİNİ DUYMAK BANA FERAHLIK VERİR"

Geleneksel değerlere ve aile bağlarına büyük önem verdiğini belirten Tekin, "Her sabah gün başlamadan sırayla bir gün annemi, bir gün babamı mutlaka ararım. Yurt içinde ya da yurt dışında nerede olursam olayım sabah 8 ile 10 arasında onları aramak benim için vazgeçilmezdir. Annemin sesini duymak benim için büyük bir ferahlık vesilesidir. Yanlarına gittiğimde ellerini öpmek benim için gelenektir ve çocuklarıma da bunu öğütlüyorum" ifadelerini kullandı.

"ANNEM ÇOK YUFKA YÜREKLİDİR"

Annesinin ailesinin 93 Harbi döneminde Erzurum'dan göç hikâyelerini dinlerken gözyaşlarını tutamadığını belirten Tekin, "Annem çok yufka yüreklidir, çaktırmadan ağladığını çok hatırlıyorum. Aynı zamanda kendi sağlığını hep ikinci plana atar, doktora gitmeyi erteler ve tarlada bağda çalışmaya devam ederdi" dedi. Kendi karakterinde her iki ebeveyninden de izler taşıdığını söyleyen Tekin, "Sabırsızlığım ve fedakârlığım anneme benzer. İkisinden de örnek aldığım, ikisini mezcettiğim bir karakter inşa etmeye çalıştım" diyerek sözlerini tamamladı.