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Giriş Tarihi: 22.11.2023 23:59 Son Güncelleme: 23.11.2023 00:25

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğretmenler Günü için kısa film

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak için bir kısa film hazırladı. Kabataş Lisesi, Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nişantaşı Anadolu Lisesinde çekilen, deneyimli oyuncuların gönüllü olarak rol aldığı filmde öğretmenlere 'Sayenizde Öğretmenim' diye sesleniliyor

DHA
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Öğretmenler Günü için kısa film

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında 'Sayende' adlı bir kısa film hazırladı. Gülen Karaman, Ziya Kürküt, Zuhal Yalçın, Sefa Zengin, Gülçin Gülrek ve Özge İnce'nin rol aldığı filmi, Arzu Balkan seslendirdi.

Filmde müzik, edebiyat, tiyatro ve spor ile ilgilenen dört öğrencinin sorunlarını, kendi evlatlarının sorunlarıymış gibi benimseyen öğretmenlerin, onların hayatlarına dokunuşu konu edildi. Dört öğrencinin farklı alanlarda çalışma yaparken yaşadıkları zorluklar ekrana yansıtıldı, öğretmenlerinin bu sorunlara çözüm bulmak için düşüncelerine yer verildi. Öğretmenler odasındaki mutlu finalde öğrenciler, onlara yol gösteren öğretmenleri ile buluşup Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğretmenler Günü'nü kutlamak için kısa film

Tüm sanatçıların gönüllü olarak rol aldığı projenin çekimleri Kabataş Lisesi, Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nişantaşı Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kısa filmi sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi;

"100 yıldır var olan şanlı Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasında her zaman en önemli görevi üstlenen kıymetli Öğretmenim! Aziz milletimiz, en çetin ve en mihver zamanlarda dahi görevini özveriyle ifa eden, vatan evlatlarının yarınları için canıgönülden çalışarak daha müreffeh bir geleceği tahayyül eden meslektaşlarımın omuzlarında yükselecek. Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olmanız, evlatlarımızın ülkemize faydalı bir nesil olarak yetişmesinde sarf ettiğiniz emek ve maarif davamıza ruh katan vakur duruşunuz için sizlere minnettarım. Uhdenize emanet edilen öğrencilerinizi, bir anne, bir baba şefkatiyle benimseyip her daim onları düşündüğünüzü biliyorum. O sebepledir ki, ülkemizin tüm başarısı, Sayende Öğretmenim."

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğretmenler Günü için kısa film
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