Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğretmenler Günü'nü kutlamak için kısa film

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü?nü kutlamak için bir kısa film hazırladı. Kabataş Lisesi, Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nişantaşı Anadolu Lisesinde çekilen, deneyimli oyuncuların gönüllü olarak rol aldığı filmde öğretmenlere 'Sayenizde Öğretmenim' diye sesleniliyor.