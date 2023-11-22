Video Haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğretmenler Günü'nü kutlamak için kısa film
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğretmenler Günü'nü kutlamak için kısa film

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğretmenler Günü'nü kutlamak için kısa film

22.11.2023 | 23:22

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü?nü kutlamak için bir kısa film hazırladı. Kabataş Lisesi, Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nişantaşı Anadolu Lisesinde çekilen, deneyimli oyuncuların gönüllü olarak rol aldığı filmde öğretmenlere 'Sayenizde Öğretmenim' diye sesleniliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD-Kanada sınırındaki patlamada 2 kişi öldü 00:18
ABD-Kanada sınırındaki patlamada 2 kişi öldü 22.11.2023 | 23:44
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Öğretmenler Günü’nü kutlamak için kısa film 02:54
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğretmenler Günü'nü kutlamak için kısa film 22.11.2023 | 23:22
ABD-Kanada sınırında araçta patlama 00:39
ABD-Kanada sınırında araçta patlama 22.11.2023 | 22:15
Rusya’da iki tren çarpıştı: 25 yaralı 00:37
Rusya’da iki tren çarpıştı: 25 yaralı 22.11.2023 | 22:15
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı 01:37
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı 22.11.2023 | 22:15
Bakan Güler, Moldova’lı mevkidaşı ile görüştü 00:34
Bakan Güler, Moldova’lı mevkidaşı ile görüştü 22.11.2023 | 22:15
Banu Parlak gözaltına alındı! Polis evinde ruhsatsız silah buldu 00:35
Banu Parlak gözaltına alındı! Polis evinde ruhsatsız silah buldu 22.11.2023 | 22:56
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı 02:01
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı 22.11.2023 | 22:15
İngiltere parlamentosunda Gazze’de kalıcı ateşkes için oturma eylemi düzenlendi 00:10
İngiltere parlamentosunda Gazze’de kalıcı ateşkes için oturma eylemi düzenlendi 22.11.2023 | 22:15
İsrail gece boyu Gazze Şeridi’ni vurdu: 52 ölü 02:21
İsrail gece boyu Gazze Şeridi'ni vurdu: 52 ölü 22.11.2023 | 22:15
Ahmet Kaya’nın ölüm yıl dönümünde ‘taklit ediyor’ davası! İsmail Yılmaz olayı anlattı: Dezavantajını yaşıyorum! 03:02
Ahmet Kaya’nın ölüm yıl dönümünde ‘taklit ediyor’ davası! İsmail Yılmaz olayı anlattı: Dezavantajını yaşıyorum! 22.11.2023 | 20:41
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklama: İstanbul, İzmir ve Ankara adayları kim olacak? 00:58
Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklama: İstanbul, İzmir ve Ankara adayları kim olacak? 22.11.2023 | 17:54
Demir Kubbe’yi çökertti, MOSSAD’ı peşine taktı! MİT’ten Gazzeli dahi genci kurtarma operasyonu | Video 04:27
Demir Kubbe'yi çökertti, MOSSAD'ı peşine taktı! MİT'ten Gazzeli dahi genci kurtarma operasyonu | Video 22.11.2023 | 12:27
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu | Video 02:42
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu | Video 22.11.2023 | 09:50
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde operasyon! 2 bin 136 firari yakalandı | Video 01:07
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde operasyon! 2 bin 136 firari yakalandı | Video 22.11.2023 | 08:53
Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde tekne yangını paniğe neden oldu 03:08
Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde tekne yangını paniğe neden oldu 22.11.2023 | 00:41
Kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım’a çekildi 01:46
Kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi 21.11.2023 | 23:52
Siirt’te kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı 00:15
Siirt’te kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı 21.11.2023 | 23:51
Servis minibüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu 00:42
Servis minibüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu 21.11.2023 | 21:45
Filiz Akın’dan kötü haber! Filiz Akın hastaneye kaldırıldı! 00:10
Filiz Akın’dan kötü haber! Filiz Akın hastaneye kaldırıldı! 21.11.2023 | 19:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA