Milli Piyango Sonuçları 9 Ekim 2026: MPİ Online Çekiliş Sonucu Sorgulama Ekranı

9 Ekim 2026 Milli Piyango çekilişinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Noter gözetiminde yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından ikramiye kazanan numaralar ve tüm sonuç listesi çevrim içi olarak yayımlanacak. Bilet sahipleri, açıklanacak numaralar üzerinden ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek.
9 Ekim 2026 Cuma günü yapılacak Milli Piyango çekilişinin sonuçları, bilet sahipleri tarafından takip ediliyor. MP TV üzerinden canlı yayımlanan çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye listesi çevrim içi olarak görüntülenebiliyor. Bilet sahipleri, Milli Piyango'nun resmi sorgulama ekranından numaralarını kontrol ederek kazanç durumlarını öğrenebiliyor.
Bilet sahipleri, kazandıkları ikramiye tutarlarını öğrenmek için Milli Piyango Online üzerinden yansıyan çekilişleri aşağıdaki bağlantı üzerinden takip edebilirler:
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