Milli Piyango Sonuçları 9 Ekim 2026: MPİ Online Çekiliş Sonucu Sorgulama Ekranı

9 EKİM 2026 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ!

9 Ekim 2026 Cuma günü yapılacak Milli Piyango çekilişinin sonuçları, bilet sahipleri tarafından takip ediliyor. MP TV üzerinden canlı yayımlanan çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye listesi çevrim içi olarak görüntülenebiliyor. Bilet sahipleri, Milli Piyango'nun resmi sorgulama ekranından numaralarını kontrol ederek kazanç durumlarını öğrenebiliyor.