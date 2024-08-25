Milli sporcu Yusuf Dikeç’in annesi ile olan fotoğrafına çirkin yorumlar yapıldı! Başörtüsünü hazmedemediler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, 4 Ağustos tarihinde resmi X hesabını açtı.
X hesabını aktif olarak kullanan milli sporcu, geçtiğimiz saatlerde de annesiyle olan fotoğrafını Türkçe'de "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious...." notuyla paylaştı.
Fotoğrafın altına yapılan çirkin yorumlar ise tepki çekti.
BAŞÖRTÜSÜNÜ HAZMEDEMEDİLER!
Yusuf Dikeç'in başörtülü annesiyle paylatığı fotoğrafı hazmedemeyen sosyal medya kullanıcılarının yaptığı çirkin yorumlar şu şekilde:
Bir sosyal medya medya kullanıcısı, fotoğrafın altına "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.