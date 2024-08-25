Haberler Yaşam Haberleri Milli sporcu Yusuf Dikeç'in annesi ile olan fotoğrafına çirkin yorumlar yapıldı! Başörtüsünü hazmedemediler
Giriş Tarihi: 25.8.2024 01:08 Son Güncelleme: 25.8.2024 01:48

Milli sporcu Yusuf Dikeç'in annesi ile olan fotoğrafına çirkin yorumlar yapıldı! Başörtüsünü hazmedemediler

Paris Olimpiyatları'nda eli cebinde atış yaparak tüm dünyanın gündemine oturan milli sporcu Yusuf Dikeç'in sosyal medya hesabından annesiyle paylaştığı fotoğrafa çirkin yorumlar yapıldı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, milli sporcusunun annesine yapılan aşağılık yorumlara tepki gösterdi.

SABAH İNTERNET
Milli sporcu Yusuf Dikeç’in annesi ile olan fotoğrafına çirkin yorumlar yapıldı! Başörtüsünü hazmedemediler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, 4 Ağustos tarihinde resmi X hesabını açtı.

X hesabını aktif olarak kullanan milli sporcu, geçtiğimiz saatlerde de annesiyle olan fotoğrafını Türkçe'de "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious...." notuyla paylaştı.

Fotoğrafın altına yapılan çirkin yorumlar ise tepki çekti.

BAŞÖRTÜSÜNÜ HAZMEDEMEDİLER!

Yusuf Dikeç'in başörtülü annesiyle paylatığı fotoğrafı hazmedemeyen sosyal medya kullanıcılarının yaptığı çirkin yorumlar şu şekilde:

Bir sosyal medya medya kullanıcısı, fotoğrafın altına "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Başka bir sosyal medya kullanıcısının "Off rezil olduk. Sarışın normal bir kadın bulamadınız mı?" yorumu da tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Fotoğrafa yapılan çirkin yorumlara sosyal medyadan tepki yağdı. Bazı kullanıcılar "Yusuf Dikeç" etiketi altında, yapılan aşağılık yorumlara tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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Milli sporcu Yusuf Dikeç'in annesi ile olan fotoğrafına çirkin yorumlar yapıldı! Başörtüsünü hazmedemediler
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