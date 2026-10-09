MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesinde Belçika ile sahasında karşılaşacak. UEFA'nın açıkladığı fikstüre göre iki takım arasındaki mücadele, 12 Kasım tarihinde oynanacak.
A Milli Takım'ın Belçika ile karşı karşıya geleceği mücadele saat 20.00'de başlayacak. İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, ATV üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler, milli maçı kanaldan şifresiz şekilde takip edebilecek.
A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:
12 Kasım 2026
20.00 Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026
22.45 Fransa - Türkiye
A Milli Futbol Takımı, 2026 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk dört karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Ay-yıldızlı ekibin şu ana kadarki maç sonuçları şöyle:
Türkiye – Fransa: 0-1
Türkiye – İtalya: 1-4
Belçika – Türkiye: 3-0
İtalya – Türkiye: 3-1
Türkiye, Belçika ile sahasında oynayacağı beşinci grup maçında kötü gidişata son vermek ve hanesine puan yazdırmak için mücadele edecek.
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