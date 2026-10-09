Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 09.10.2026 16:14 Son Güncelleme: 09.10.2026 16:15

MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda Belçika ile karşı karşıya gelecek. A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak beşinci hafta mücadelesinde Türkiye, rakibini kendi sahasında ağırlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye-Belçika maçının oynanacağı günü, saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • ABONE OL
A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı milli maç öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın detaylarına odaklandı. Mücadelenin hangi statta yapılacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı, ay-yıldızlı ekibin maçını takip etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesinde Belçika ile sahasında karşılaşacak. UEFA'nın açıkladığı fikstüre göre iki takım arasındaki mücadele, 12 Kasım tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın Belçika ile karşı karşıya geleceği mücadele saat 20.00'de başlayacak. İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, ATV üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler, milli maçı kanaldan şifresiz şekilde takip edebilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026

A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:

12 Kasım 2026

20.00 Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026

22.45 Fransa - Türkiye

A MİLLİ TAKIM'IN GRUPTAKİ SON DURUMU

A Milli Futbol Takımı, 2026 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk dört karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Ay-yıldızlı ekibin şu ana kadarki maç sonuçları şöyle:

  • Türkiye – Fransa: 0-1

  • Türkiye – İtalya: 1-4

  • Belçika – Türkiye: 3-0

  • İtalya – Türkiye: 3-1

Türkiye, Belçika ile sahasında oynayacağı beşinci grup maçında kötü gidişata son vermek ve hanesine puan yazdırmak için mücadele edecek.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona mı eriyor? | Video

Vincenzo Montella'nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım'ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA