MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM'IN GRUPTAKİ SON DURUMU

A Milli Futbol Takımı, 2026 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk dört karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Ay-yıldızlı ekibin şu ana kadarki maç sonuçları şöyle:

Türkiye – Fransa: 0-1

Türkiye – İtalya: 1-4

Belçika – Türkiye: 3-0

İtalya – Türkiye: 3-1

Türkiye, Belçika ile sahasında oynayacağı beşinci grup maçında kötü gidişata son vermek ve hanesine puan yazdırmak için mücadele edecek.

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