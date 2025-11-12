Haberler Yaşam Haberleri MİLLİLERİN MAÇ FİKSTÜRÜ 2025-2026: Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte program
Giriş Tarihi: 12.11.2025 08:51

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımımız, gruptaki kritik karşılaşmalardan birinde dev rakip İspanya’ya konuk olacak. Bu maç, sadece puan durumu açısından değil, millilerimizin moral ve motivasyonunu artırması açısından da büyük önem taşıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, zorlu deplasmanda güçlü İspanya karşısında sahada iddialı bir performans sergilemeye hazırlanıyor. Peki, heyecan dolu İspanya-Türkiye mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Dünya Kupası yolunda kritik viraj! A Milli Takım, son maçın ardından güçlü bir dönüş için İspanya karşısına çıkıyor. Teknik ekip ve oyuncuların motivasyonu yüksek, taraftarlar heyecan içinde. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberin devamında...

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası yolundaki kritik mücadelede, İspanya ile Türkiye 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22.45'te karşı karşıya gelecek. Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak maçta tüm gözler A Milli Takımımızın performansında olacak.

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, dev karşılaşmayı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçı için geri sayım başladı:

Tarih: 15 Kasım 2025 Cumartesi

Saat: Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Stadyum: Maç, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadında oynanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi A Millilik / Gol İlk A Millilik
Altay Bayındır Manchester United 14.04.1998 10/0 27.05.2021
Mert Günok Beşiktaş A.Ş. 01.03.1989 37/0 24.05.2012
Muhammed Şengezer RAMS Başakşehir FK 05.01.1997 - -
Uğurcan Çakır Galatasaray A.Ş. 05.04.1996 35/0 30.05.2019

Defans

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi A Millilik / Gol İlk A Millilik
Abdülkerim Bardakcı Galatasaray A.Ş. 07.09.1994 23/2 16.06.2023
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe A.Ş. 23.05.1996 58/2 24.03.2016
Emirhan Topçu Beşiktaş A.Ş. 11.10.2000 2/0 06.09.2024
Eren Elmalı Galatasaray A.Ş. 07.07.2000 20/0 07.06.2022
Ferdi Kadıoğlu Brighton & Hove Albion FC 07.10.1999 26/1 04.06.2022
Merih Demiral Al-Ahli Saudi FC 05.03.1998 59/6 20.11.2018
Mert Müldür Fenerbahçe A.Ş. 03.04.1999 39/3 11.10.2018
Samet Akaydin Çaykur Rizespor A.Ş. 13.03.1994 15/1 19.11.2022
Zeki Çelik AS Roma 17.02.1997 56/3 05.06.2018

Orta Saha

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi A Millilik / Gol İlk A Millilik
Atakan Karazor VfB Stuttgart 13.10.1996 - -
Hakan Çalhanoğlu FC Internazionale Milano 08.02.1994 101/21 06.09.2013
İsmail Yüksek Fenerbahçe A.Ş. 26.01.1999 29/1 22.09.2022
Kaan Ayhan Galatasaray A.Ş. 10.11.1994 71/5 31.08.2016
Orkun Kökçü Beşiktaş A.Ş. 29.12.2000 45/3 06.09.2020
Salih Özcan Borussia Dortmund 11.01.1998 26/0 29.03.2022

Forvet

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi A Millilik / Gol İlk A Millilik
Aral Şimşir FC Midtjylland 19.06.2002 - -
Arda Güler Real Madrid CF 25.02.2005 25/6 19.11.2022
Barış Alper Yılmaz Galatasaray A.Ş. 23.05.2000 30/2 13.11.2021
Deniz Gül FC Porto 02.07.2004 4/0 20.03.2025
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe A.Ş. 15.07.1995 43/6 23.03.2018
Kenan Yıldız Juventus 04.05.2005 25/5 12.10.2023
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe A.Ş. 21.10.1998 48/14 27.05.2021
Oğuz Aydın Fenerbahçe A.Ş. 27.10.2000 8/0 04.06.2024
Yusuf Sarı RAMS Başakşehir FK 20.11.1998 4/1 12.09.2023

