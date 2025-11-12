MİLLİLERİN MAÇ FİKSTÜRÜ 2025-2026: Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte program

Dünya Kupası yolunda kritik viraj! A Milli Takım, son maçın ardından güçlü bir dönüş için İspanya karşısına çıkıyor. Teknik ekip ve oyuncuların motivasyonu yüksek, taraftarlar heyecan içinde. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberin devamında...
İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dünya Kupası yolundaki kritik mücadelede, İspanya ile Türkiye 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22.45'te karşı karşıya gelecek. Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak maçta tüm gözler A Milli Takımımızın performansında olacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçı için geri sayım başladı:
Tarih: 15 Kasım 2025 Cumartesi
Saat: Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.
Stadyum: Maç, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadında oynanacak.
|Oyuncu
|Kulüp
|Doğum Tarihi
|A Millilik / Gol
|İlk A Millilik
|Altay Bayındır
|Manchester United
|14.04.1998
|10/0
|27.05.2021
|Mert Günok
|Beşiktaş A.Ş.
|01.03.1989
|37/0
|24.05.2012
|Muhammed Şengezer
|RAMS Başakşehir FK
|05.01.1997
|-
|-
|Uğurcan Çakır
|Galatasaray A.Ş.
|05.04.1996
|35/0
|30.05.2019
|Oyuncu
|Kulüp
|Doğum Tarihi
|A Millilik / Gol
|İlk A Millilik
|Abdülkerim Bardakcı
|Galatasaray A.Ş.
|07.09.1994
|23/2
|16.06.2023
|Çağlar Söyüncü
|Fenerbahçe A.Ş.
|23.05.1996
|58/2
|24.03.2016
|Emirhan Topçu
|Beşiktaş A.Ş.
|11.10.2000
|2/0
|06.09.2024
|Eren Elmalı
|Galatasaray A.Ş.
|07.07.2000
|20/0
|07.06.2022
|Ferdi Kadıoğlu
|Brighton & Hove Albion FC
|07.10.1999
|26/1
|04.06.2022
|Merih Demiral
|Al-Ahli Saudi FC
|05.03.1998
|59/6
|20.11.2018
|Mert Müldür
|Fenerbahçe A.Ş.
|03.04.1999
|39/3
|11.10.2018
|Samet Akaydin
|Çaykur Rizespor A.Ş.
|13.03.1994
|15/1
|19.11.2022
|Zeki Çelik
|AS Roma
|17.02.1997
|56/3
|05.06.2018
|Oyuncu
|Kulüp
|Doğum Tarihi
|A Millilik / Gol
|İlk A Millilik
|Atakan Karazor
|VfB Stuttgart
|13.10.1996
|-
|-
|Hakan Çalhanoğlu
|FC Internazionale Milano
|08.02.1994
|101/21
|06.09.2013
|İsmail Yüksek
|Fenerbahçe A.Ş.
|26.01.1999
|29/1
|22.09.2022
|Kaan Ayhan
|Galatasaray A.Ş.
|10.11.1994
|71/5
|31.08.2016
|Orkun Kökçü
|Beşiktaş A.Ş.
|29.12.2000
|45/3
|06.09.2020
|Salih Özcan
|Borussia Dortmund
|11.01.1998
|26/0
|29.03.2022
|Oyuncu
|Kulüp
|Doğum Tarihi
|A Millilik / Gol
|İlk A Millilik
|Aral Şimşir
|FC Midtjylland
|19.06.2002
|-
|-
|Arda Güler
|Real Madrid CF
|25.02.2005
|25/6
|19.11.2022
|Barış Alper Yılmaz
|Galatasaray A.Ş.
|23.05.2000
|30/2
|13.11.2021
|Deniz Gül
|FC Porto
|02.07.2004
|4/0
|20.03.2025
|İrfan Can Kahveci
|Fenerbahçe A.Ş.
|15.07.1995
|43/6
|23.03.2018
|Kenan Yıldız
|Juventus
|04.05.2005
|25/5
|12.10.2023
|Kerem Aktürkoğlu
|Fenerbahçe A.Ş.
|21.10.1998
|48/14
|27.05.2021
|Oğuz Aydın
|Fenerbahçe A.Ş.
|27.10.2000
|8/0
|04.06.2024
|Yusuf Sarı
|RAMS Başakşehir FK
|20.11.1998
|4/1
|12.09.2023