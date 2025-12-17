Milyonluk saati duvar delip çaldılar

İstanbul'da 1 milyon 700 bin lira değerindeki kol saatini internet sitesi üzerinden ilana veren T.Y.D. (23) akıllara durgunluk veren bir yöntemle dolandırıldı.
T.Y.D.'nin internet üzerinden 40 bin dolar (1 milyon 700 bin lira ) üzerinden satışa çıkardığı saat için alıcı gibi arayan kişi Bakırköy'de belirlediği ofise davet etti.
Şüpheliler, satışta anlaşınca, "Sen saati şu kasaya koy, biz bankadan para çekip gelelim" diyerek ofisten çıktı. T.Y.D., saati kasaya koyarken, sözde bankaya giden şüpheliler bir daha geri dönmedi. Saatlerce bekleyen talihsiz adam, kasayı açtığında ise saatin yerinde olmadığını fark etti. Şikâyet üzerine soruşturma başlatan polis ise hırsızlığın kasanın arkasına yaslanan duvarın ve kasanın önceden delindiğini, dış taraftaki deliğin de "Burada sigara içilmez uyarı levhası" ile gizlendiğini belirledi. Şüphelinin duvardaki delikten saati alıp firar ettiği tespit edildi.
2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.