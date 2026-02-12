MKE Suudi Arabistan’da üretim üssü kuruyor! TOLGA ve 122 mm roketler ortak üretime giriyor

MKE ile Suudi Arabistan merkezli Al Talbiah firması arasında, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ile 122 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) mühimmatının Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. World Defense Show 2026 (WDS 2026) kapsamında gerçekleşen imza töreninde, anlaşmaya MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Al Talbiah CEO'su imza attı.

Bu kritik iş birliğiyle MKE'nin hava savunma ve roket teknolojilerindeki mühendislik gücü, bölgesel ölçekte yeni bir stratejik ortaklıkla daha da pekişmiş oldu. Katar ve Mısır'da kendini kanıtlayan TOLGA sistemi, Suudi Arabistan ile birlikte küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirdi.

Anlaşma kapsamında MKE, mühimmat üretimindeki asırlık tecrübesini ve ileri üretim teknolojilerini Suudi Arabistan'a taşıyacak. 122 mm ÇNRA mühimmatının ortak üretimi için teknik ve endüstriyel altyapı geliştirilecek, böylece bölgesel savunma sanayiinde sürdürülebilir bir üretim modeli kurulacak. MKE, WDS 2026'da bununla da sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan'ın önde gelen kuruluşlarından Saudi Chemical Company Limited ile mühimmat üretiminde kullanılan patlayıcı ham madde ve enerjetik malzemelerin ortak üretimi ve satışı için de mutabakat zaptı imzalandı.

Öte yandan Suudi Arabistan devletine bağlı en büyük savunma şirketi SAMI ile yapılan anlaşma kapsamında MKE, ülkede kovan ve fişek üretim hatları kuracak. Ekipmanları MKE tarafından tedarik edilecek tesislerde, Türk mühendisler üretim sürecine teknik destek sağlayacak. Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da 4 kıta 9 ülkede fişek üretim hatları kuran MKE, en son 2025 yılında Moğolistan ve Ürdün'de bu projeleri hayata geçirmişti.

Sahadaki başarısı, hafifliği ve yüksek hareket kabiliyetiyle dikkat çeken 105 mm Hafif Çekili Obüs BORAN'ın Suudi Arabistan'a ihracatı için de görüşmeler sürüyor. Anlaşma sağlanması halinde 42 adet BORAN obüsü Suudi Arabistan envanterine girecek. BORAN, 2024'te Bangladeş'e yapılan teslimatla Türkiye'nin ilk yurt dışı obüs ihracatına, 2025'te Kuzey Makedonya anlaşmasıyla da Avrupa pazarına açılarak önemli bir başarı hikâyesi yazmıştı. MKE'nin Suudi Arabistan hamlesi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel etkisini güçlendiren ve bölgesel üretim üsleriyle kalıcı ortaklıklar kuran stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.