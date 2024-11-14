Mobil Vip araçlı sahte güzellik uzmanı gözaltına alındı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Antalya ili Manavgat ilçesinde Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, bir şüpheli şahsın yetkisi ve eğitimi olmadan kayıt dışı cihazlarla kendisini doktor olarak tanıtarak güzellik salonunu adı altında evinde ve Mobil Vip aracında botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma ve benzeri işlemler neticesinde insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Antalya İl jandarma komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlar müdürlüğü Manavgat İlçe jandarma komutanlığı ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon neticesinde şüpheli şahıs VIP aracı ile yakalandı. Şüphelinin VIP aracında ve evinde yapılan aramada piyasa değeri 2.650.000 TL olan; 228 Adet Kaçak Botoks Tıbbi İlaç, 1000 Adet Enjektör, 5 Adet Kayıt Dışı Tıbbi Cihaz, ele geçirilerek şüpheli şahıs gözaltına alındı.