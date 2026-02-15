Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü

Kaza, Pamukova–İznik Devlet Karayolunun Ericek Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Pamukova istikametinden İznik yönüne seyir halinde olan Suat Yakar idaresindeki motosiklet virajı alamayıp, İznik istikametinden Pamukova istikametinde seyir halinde olan Fatih M. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Suat Yakar, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatih M. ise Pamukova Devlet Hastanesi'ndeki müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.