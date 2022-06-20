MSÜ kayıt için gerekli belgeler - evraklar 2022: MSÜ kayıt için gerekli belgeler nelerdir, kayıtlar ne zaman ve nereden yapılıyor?

5. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi;

Adli Sicil kaydı bulunmayanlar e-Devlet çıktısı ile gelecek, herhangi bir mahkemede kaydı bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhi, devam ettiğine dair belge, itiraz ettiyse temyiz belgesinin aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

6. Şehit / Gazi Belgesi;

Şehit / Gazi yakını olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumda bulunan adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları/Bakanlıklardan onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, aile kütüğünü (bilgilerini) gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin e-Devlet çıktısını getireceklerdir)