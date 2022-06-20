MSÜ kayıt için gerekli belgeler - evraklar 2022: MSÜ kayıt için gerekli belgeler nelerdir, kayıtlar ne zaman ve nereden yapılıyor?

MSÜ tercih sonuçlarıyla beraber adayların gözü bu kez kayıt tarihleri ve kayıtta gerekli olan belgelere çevrildi. Bu noktada "2022 MSÜ kayıt için gerekli belgeler ve evraklar nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetlerinin 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşeceğini ifade etti. Peki, MSÜ kayıt için gerekli belgeler ve evraklar nelerdir? İşte detaylar...
MSÜ KAYIT İÇİN GETİRİLECEK BELGELER
1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.
2. Sınav Çağrı Belgesi.
3. TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir)
4. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu;
Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığınıgösteren "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.
5. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi;
Adli Sicil kaydı bulunmayanlar e-Devlet çıktısı ile gelecek, herhangi bir mahkemede kaydı bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhi, devam ettiğine dair belge, itiraz ettiyse temyiz belgesinin aslı ve fotokopisini getireceklerdir.
6. Şehit / Gazi Belgesi;
Şehit / Gazi yakını olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumda bulunan adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları/Bakanlıklardan onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, aile kütüğünü (bilgilerini) gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin e-Devlet çıktısını getireceklerdir)
7. Terhis Belgesi;
7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adaylara ek puan verilebilmesi için terhis belgelerini (askerlik hizmetini ilk altı ay yapan adaylar tek terhis belgesi, ikinci altı ayını da yapan adaylar iki terhis belgesi getireceklerdir) de yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini tamamlayan adayların askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir.) Terhis belgesini ibraz edemeyen adaylara ek puan verilmeyecektir.
8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.