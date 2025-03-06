Müge Anlı açıkladı milyonlar şaşırdı: Mimar Ece Gürel eşyalarının 9 metre uzağında bulunmuş!

"BİRİLERİ SONRA MI ORAYA KOYDU?"

Avukat Rahmi Özkan ise "Daha önce orada bulunmamış olması görülmemiş olması. Sonra oraya gelmesi. Tabi bir takım soru işaretleri var. Birileri sonra mı oraya koydu? En kötü ihtimalleri düşünmek zorundayız" dedi.