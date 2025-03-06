Müge Anlı açıkladı milyonlar şaşırdı: Mimar Ece Gürel eşyalarının 9 metre uzağında bulunmuş!

Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimar Ece Gürel, dün gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Müge Anlı bugünkü canlı yayında yaşanan son gelişmeleri paylaştı.
MÜGE ANLI: 9 METRE DEMEK 9 ADIM DEMEK, TAM BİR MUCİZE!
Müge Anlı, "Ece, çantasıyla montunun bulunduğu yerin 9 metre uzağında bulundu. 9 metre demek, 9 adım demek. Yani dolaşmış. Yine onlarca kişinin gezdiği yere, montuyla çantasının olduğu yere dönmüş.
Müge Anlı açıkladı! "Ece Gürel, eşyalarının 9 metre uzağında bulunmuş!" | Video
"YÜRÜYEREK VÜCUT ISISINI KORUDU"
O anları anlatan muhabir ise "Dün biraz daha düşmüştü arama çalışmaları. 72 saat çok önemliydi. Morallar düşmüştü. İftardan sonra çalışmalar hızlandı. Nasıl hayatta kaldı?
Yürüyerek vücut ısısını koruduğu söylendi. Ama su içmemişti, yemek yememişti. Tam tükendi dediklerinde ekipler buldu ve hastaneye getirdi. Şu an yoğun bakımda. Aslında ekipler 2 defa daha eşyalarının bulunduğu yere gitmişti" diye konuştu.
"BİRİLERİ SONRA MI ORAYA KOYDU?"
Avukat Rahmi Özkan ise "Daha önce orada bulunmamış olması görülmemiş olması. Sonra oraya gelmesi. Tabi bir takım soru işaretleri var. Birileri sonra mı oraya koydu? En kötü ihtimalleri düşünmek zorundayız" dedi.
Ece'yi ormanda gören görgü tanığı Buse Hanım ise "Çok naif bir hali vardı. Biraz kafa dağıtmaya gelmiş gibiydi. Bizi de konforlu bir ekip olarak görüp ormanda bizimle yürüdü.
Maalesef onunla hiç konuşmadım. Biz tümsekten indik ve yürümeyi bıraktık. Muhtemelen Ece orada yürümeye devam etti" şeklinde konuştu.