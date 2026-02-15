Muğla’da sel bilançosu! Toplam 903 kg yağış düştü

T.C. Muğla Valiliği, il genelinde 10 Şubat Salı günü başlayan ve 13 Şubat Cuma günü saat 21.00'e kadar etkili olan aşırı yağışlara ilişkin sel bilançosunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre; metrekareye Menteşe'de 127, Bodrum'da 109, Dalaman'da 140, Köyceğiz'de 158, Marmaris'te 134, Seydikemer'de 112 ve Ula'da 123 kilogram yağış düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su baskını ve sel meydana geldi.

Olumsuzluklara ilk andan itibaren 759 personel, 499 araç, 126 iş makinesi, 100 motopomp ve 36 dalgıç pompa ile müdahale edildi. İlk tespitlere göre yaklaşık 5 bin 773 dekar tarım arazisi ile 550 dekar sera alanının zarar görmüş olabileceği belirtildi. Kuvvetli rüzgâr ve yer yer hortumun da etkili olduğu yağışlarda, 44 ev ve iş yeri ile 3 alabalık çiftliği olmak üzere toplam 47 yapı selden etkilendi, 2 araç hasar gördü. 20 ev ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Sel nedeniyle 3 ahırın zarar gördüğü, 8 küçükbaş hayvanın, 100 arı kovanının, 50 kanatlı hayvanın ve 35 ton çiftlik balığının telef olduğu açıklandı.

İl genelinde 14 ayrı noktada köprü ve yollarda hasar oluşurken, iki bölgede toprak kayması meydana geldi. Bu noktalarda ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanıyor. Valilik, kaymakamlıklar, belediyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD ve ilgili kurumlar koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi.