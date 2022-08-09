Muharrem orucu dualarla açıldı

Hicri yılın başlangıcı Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü dolayısıyla İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fatih Belediyesi, Esenler Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Kağıthane Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programlarda Kerbela şehitleri rahmetle yad edildi. Vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Fatih'te Gürsoy Vakfı'nca Mimar Sinan'ın vasiyetini yerine getirmek için Süleymaniye Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi. Mimar Sinan'ın türbesinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Esenler'de toplam 5 bin kişiye aşure dağıtımı yapıldı. Kağıthane Nurtepe Cemevi'nde de iftar verildi. Zeytinburnu Belediyesi ilçede 10 bin kase aşure dağıttı. Bağcılar'ın en işlek yerlerinden Çarşı Caddesi'nde kazanlar kuruldu, aşure pişirildi.