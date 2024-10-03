Muhtarın adına sahte hesap açtılar: 2 kişiyi dolandırdılar!

Muhtar Taşçıoğlu, bir mahalle sakininin dolandırılması üzerine adına sahte hesap açıldığını öğrendiğini belirtti. Geçtiğimiz 28 Eylül günü sahte hesabın açıldığını ve mahalle sakinlerine 'Devletten 5 bin TL pazar alışveriş desteği' mesajı atıldığını belirten Taşçıoğlu, hesabın kapatılması için gerekli şikayetleri yapmalarına rağmen sosyal medya platformundan olumsuz geri dönüş aldıklarını ve sahte hesabın hala daha açık olduğunu söyledi. Sahte hesap dolayısıyla kendisinin adıyla toplamda 2 mahalle sakininin dolandırıldığını belirten muhtar Taşçıoğlu, 'Dikkat' çağrısı yaparak vatandaşların sahte hesaplara itibar etmemeleri konusunda uyardı.



"MİKTAR DA ÇOK YÜKSEK"

Yaşanan dolandırılma olaylarının ardından hem karakola giderek şikayetçi olduklarını hem de sosyal medya platformunun yönetimine şikayet ettiklerini belirten Taşçıoğlu; "28 Eylül tarihinde adıma sahte bir hesap açıldığının farkına vardık. Kendi gerçek sayfamda da bu konuda herkesi bilgilendirdim. Ancak bir mahalle sakinim, gece beni aradı. 'Muhtarım sizinle mi yazıştık?' diye sordu.