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Giriş Tarihi: 27.9.2023 11:01

Müşteri gibi geldi 104 yüzük çaldı: Hırsız kadın gözaltına alındı

İstanbul Zeytinburnu’nda müşteri gibi girdiği bir kuyumcudan yaklaşık değeri 425 bin lira olan 104 altın yüzüğü çalan kadın gözaltına alındı. Hırsızlık anları kameraya yakalanan kadın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Müşteri gibi geldi 104 yüzük çaldı: Hırsız kadın gözaltına alındı

Zeytinburnu, Gökalp Mahallesi, 58. Bulvar caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, kuyumcu kuryesi R.E.'nin içinde 104 altın yüzük bulunan çantası çalındı. Mağdurun şikayeti üzerine işyeri güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde, içerde müşteri olarak bulunan bir kadının çantayı fark ettirmeden alıp uzaklaştığı görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızlığı yapan kişinin 45 yaşındaki M.K. olduğunu tespit etti. Daha önceden 4 suç kaydı bulunan M.K., Pendik'teki evinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli M.K.'nin 10 Mayıs'ta da Fatih'te bulunan bir kuyumcu dükkanında da hırsızlık yaptığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli M.K. adliyeye sevk edildi.

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Müşteri gibi geldi 104 yüzük çaldı: Hırsız kadın gözaltına alındı
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