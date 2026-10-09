Müzikhole kurşun yağdıran 8 kişi 12 saatte yakalandı: Görüntüler ortaya çıktı! 1’i polis, 2 ölü

Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde dün saat 03.40 sıralarında iddiaya göre, müzikholde bulunan Barış Ünlü'ye 2 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Bu sırada içeride bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru Kubilay Çınar (40), şüphelilere müdahale etmek istedi. Şüphelilerin ateş açması üzerine polis memuru da karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada polis memuru Kubilay Çınar ile Barış Ünlü ağır yaralandı.
2 KİŞİ KURTARILAMADI
Müzikhol çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kubilay Çınar ile Barış Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çatışmada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, olay sırasında ayağından yaralanan şüpheli olay yerinde yakalandı. Diğer şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli de olayın ardından tespit edilerek gözaltına alındı.
SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde ve olayla bağlantılı noktalarda yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekipleri de müzikholde çalışma yaptı. Güvenlik kamera görüntüleri incelenirken, çalışanların da bilgisine başvuruldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis memuru Kubilay Çınar