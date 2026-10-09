Müzikhole kurşun yağdıran 8 kişi 12 saatte yakalandı: Görüntüler ortaya çıktı! 1’i polis, 2 ölü

Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde dün saat 03.40 sıralarında iddiaya göre, müzikholde bulunan Barış Ünlü'ye 2 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Bu sırada içeride bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru Kubilay Çınar (40), şüphelilere müdahale etmek istedi. Şüphelilerin ateş açması üzerine polis memuru da karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada polis memuru Kubilay Çınar ile Barış Ünlü ağır yaralandı.