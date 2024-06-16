Namaza hazırlananlara küfürler yağdırmıştı… Tutuklanan o edepsizin ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda cuma namazı kılmak amacıyla saf tutan vatandaşları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak, küfür ve hakaret içeren kelimeler kullanan şüpheli, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
MİZAH AMAÇLI VİDEO ÇEKMEK İSTEMİŞ!
Yaklaşık beş altı ay önce telegram üzerinden bir mziah grubuna katıldığını söyleyen M.D.A. "Ben grubun yöneticisi ile tanıştım. Bu grubun yöneticisi 'humorHAT' rumuzlu kişidir. Benim yine telegram üzerinden tanışmış olduğum sanal arkadaşım bulunmaktadır. Bu kişinin takma adı da humorhat olarak geçmektedir. Bu kişi ateisttir. Ben de bu kişiye mizah amaçlı video çekmek istedim" dedi.
Video çekmek için ismini bilmediği bir caminin etrafına gittiğini aktaran M.D.A. orada namaza hazırlanan vatandaşlara ve Allah'a sinkaflı küfür ve hakaretler ettiğini dile getirdi. Videodaki kişinin kendisi olduğunu söyleyen M.D.A. "Telegram içerisinde 'ankha' isimli rumuzu kullanmaktayım.
Ancak benim ismimin altında olan fotoğraflar bana ait olmayıp, başkalarının paylaştığı fotoğraflara paylaşılan bu fotoğrafları da ek yaparak verdiğim yanıtlardır. Video bana aittir ancak fotoğraflar bana ait değildir. Ben mizah amaçlı böyle bir şey yaptım. Konunun bu aşamaya geleceğini bilmiyordum. Bu durumdan dolayı çok pişmanım. Atılı suçlamayı anlattığım haliyle kabul ediyorum" diye konuştu.
Cuma namazı kılan vatandaşlara hakaret eden şahıs tutuklandı | Video