Namaza hazırlananlara küfürler yağdırmıştı… Tutuklanan o edepsizin ifadesi ortaya çıktı!

Video çekmek için ismini bilmediği bir caminin etrafına gittiğini aktaran M.D.A. orada namaza hazırlanan vatandaşlara ve Allah'a sinkaflı küfür ve hakaretler ettiğini dile getirdi. Videodaki kişinin kendisi olduğunu söyleyen M.D.A. "Telegram içerisinde 'ankha' isimli rumuzu kullanmaktayım.

Ancak benim ismimin altında olan fotoğraflar bana ait olmayıp, başkalarının paylaştığı fotoğraflara paylaşılan bu fotoğrafları da ek yaparak verdiğim yanıtlardır. Video bana aittir ancak fotoğraflar bana ait değildir. Ben mizah amaçlı böyle bir şey yaptım. Konunun bu aşamaya geleceğini bilmiyordum. Bu durumdan dolayı çok pişmanım. Atılı suçlamayı anlattığım haliyle kabul ediyorum" diye konuştu.

Cuma namazı kılan vatandaşlara hakaret eden şahıs tutuklandı | Video