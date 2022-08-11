Haberler Yaşam Haberleri NEFESLER TUTULDU! 2022 DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile DGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.8.2022 08:34 Son Güncelleme: 11.8.2022 08:35

NEFESLER TUTULDU! 2022 DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile DGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

DGS sonuçları için geri sayım devam ediyor. 3 Temmuz’da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonrası adaylar, DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Bu noktada 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, ‘’DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?’’ sorularına yanıt arıyor. Peki, ÖSYM ile DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2022 DGS sonuçları sorgulama ekranı...

NEFESLER TUTULDU! 2022 DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile DGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

DGS sonuçları için heyecan dorukta. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için Temmuz ayında düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için son günlere girildi. DGS sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adayların sonuç belgesinde; testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları, ön lisans başarı puanı gibi bilgiler yer alacak. Adaylar erken açıklanma ihtimaline karşın ''DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?'' sorularını yöneltiyor. Peki, 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM takvimine göre; 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak.

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

DGS sınav sonuçları, ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

Sonuçların belirtilen tarihte sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2022 yılında ağustos sonunda başlaması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
NEFESLER TUTULDU! 2022 DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile DGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA