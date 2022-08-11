DGS sonuçları için heyecan dorukta. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için Temmuz ayında düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için son günlere girildi. DGS sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adayların sonuç belgesinde; testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları, ön lisans başarı puanı gibi bilgiler yer alacak. Adaylar erken açıklanma ihtimaline karşın ''DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?'' sorularını yöneltiyor. Peki, 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…