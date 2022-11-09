Nepal, İtalya ve Japonya sallandı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Nepal'in kuzeybatısında yer alan Doti bölgesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Nepal Polis Sözcüsü Ted Prasad Rai, felakette en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını aktardı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden (INGV) yapılan açıklamada, ülkenin Adriyatik kıyısındaki Pesaro kentinin 35 kilometre açığında ve 7 kilometre derinlikte 5.7 büyüklüğünde kaydedildiği belirtildi. Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İbaraki eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AA